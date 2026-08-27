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立院未通過政院版無人機條例 國防部表示遺憾

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院三讀通過國民黨版6年2400億元無人機條例，國防部表示，對於立法院未能通過行政院版特別條例，國防部對此表達遺憾。記者邱德祥／攝影
立法院三讀通過國民黨版6年2400億元無人機條例，國防部表示，對於立法院未能通過行政院版特別條例，國防部對此表達遺憾。記者邱德祥／攝影

立法院今天三讀通過6年2400億元無人機條例，不過國防部表示，對於立法院未能通過行政院版特別條例，國防部對此表達遺憾。

國防部表示，院版規劃之籌購裝備案項、數量及期程，係依敵情威脅及戰力需求等因素，綜合評估完成；可在最短時間，兼顧科技迭代、戰力形成及建立國內產能，完成三項無人載具採購，國防部對特別條例未獲通過表達遺憾。

國防部說明，行政院版國防自主無人載具採購特別條例，是為了彌補原1.25兆元特別預算遭刪除案項，期待以編列特別預算，籌建急需戰力。所有案項除由各聯合參謀部門，針對防衛作戰各階段需求，進行深入研討；並協同友盟評估，以完備無人系統整體籌獲策略。

國防部強調，鑑於籌購無人系統的重要性與急迫性，國防部將依行政院指導，儘速編列無人戰力組建所需預算；也期盼立法院在野黨團尊重國防專業，軍民同心維護國家安全。

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