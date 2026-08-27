快訊

立委陳雪生涉貪案 人頭助理外甥回國到案…35萬元交保

名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

尼泊爾西藏土石流原因曝！巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機條例拚三讀 國防部盼有主導權、採特別預算編列

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院會今日將處理無人機條例草案，朝野上演表決大戰。國防部戰規司建軍處長翁予桓在行政院會後記者會上指出，無人載具採購是基於敵情威脅及作戰需求急迫性而定，期盼主管機關由國防部擔任，讓後續執行符合預算效益，也盼以特別預算形式執行，期能獲得朝野支持。

行政院發言人李慧芝說，政院版國防自主無人載具採購特別條例草案，經費上限2100億元，規畫自今年8月至2031年底逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機，及小型自殺無人艇等，國防部長顧立雄仍在立法院最後努力，政院期待在表決前最後階段，朝野能智慧、理性、專業對話，健全國防、滿足產業發展，並在合法、合憲情況下協商法案。

外界關注，若通過在野版本改由年度預算支應，是否衝擊明年度總預算案組成，而行政院是否透過不副署因應。翁予桓強調，立法院正在實施表決協商跟後續表決，不方便評論假設性問題。

特別預算 無人機 國防部

延伸閱讀

無人機條例拚三讀 卓榮泰盼立院做出最好決定

卓揆：無人機特別條例應由國防部主導 籲立院勿「法律夾帶預算」

無人機條例今朝野協商 賴總統籲支持政院版：應為國家安全努力

協商未果…無人機條例 朝野今表決大戰

相關新聞

無人機條例拚三讀 國防部盼有主導權、採特別預算編列

立法院會今日將處理無人機條例草案，朝野上演表決大戰。國防部戰規司建軍處長翁予桓在行政院會後記者會上指出，無人載具採購是基於敵情威脅及作戰需求急迫性而定，期盼主管機關由國防部擔任，讓後續執行符合預算效益，也盼以特別預算形式執行，期能獲得朝野支持。

影／立院今處理無人機條例 范雲：盡力說服藍白綠合作

立法院院會今天上午處理無人機條例及公投法，9時開會後，立法院長韓國瑜宣布進行朝野協商，院會隨即休息。

從秘密接機到航迷追機　首批2架新一代F-16返台見證台美關係轉變

台灣迎接向美國新採購的F-16戰機，與1997年首架F-16返台接機不同，29年前首架F-16返台，我國保密低調，戰機提前1天降落嘉義空軍基地，隨即滑入機棚封鎖，透過「演習」管制嘉義機場，避免媒體掌握戰機行蹤；如今首批2架最新型F-16C/DBlock70即將返台，航迷一路追蹤航跡，守候台東志航基地，等著拍下新戰機抵台歷史畫面。

立院今表決無人機條例 賴士葆：顧立雄沒有堅持要特別預算

立法院會今天將就朝野各版本無人機條例進行表決，國民黨立法院黨團上午召開黨團大會討論投票意向。國民黨立委賴士葆會前受訪表示，朝野昨天協商其實有共識，應邀出席的國防部長顧立雄看起來沒有那麼堅持要編特別預算，而是只要有編列預算就好。

泰高層同乘AT-3揭外交秘辛 A-3曾掛雄二備戰台海危機

與AT-3問世時間接近的噴射教練機，包括英國鷹式（Hawk）、德法合製阿爾法（Alphajet）、義大利MB-339、西班牙C-101，鷹式與MB-339都有專司攻擊任務的單座型。航發中心開發AT-3時，曾推出單座的A-3雷鳴式攻擊機。海軍一度採購A-3擔任海上打擊，如果成真，將創下中華民國海軍的紀錄。最後雷鳴機未量產，僅有兩架原型機，曾在1996年台海危機執行戰備待命。

無人機條例表決大戰 藍白可能整合版本拚今日三讀

立法院長韓國瑜昨（26）日針對朝野各版「無人機條例草案」召開黨團協商，但朝野仍無共識，預計今日院會上演表決大戰。昨日協商各黨各有堅持，在野黨團可能將整合版本，今日料將三讀在野黨版本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。