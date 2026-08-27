無人機條例拚三讀 國防部盼有主導權、採特別預算編列

立法院會今日將處理無人機條例草案，朝野上演表決大戰。國防部戰規司建軍處長翁予桓在行政院會後記者會上指出，無人載具採購是基於敵情威脅及作戰需求急迫性而定，期盼主管機關由國防部擔任，讓後續執行符合預算效益，也盼以特別預算形式執行，期能獲得朝野支持。

行政院發言人李慧芝說，政院版國防自主無人載具採購特別條例草案，經費上限2100億元，規畫自今年8月至2031年底逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機，及小型自殺無人艇等，國防部長顧立雄仍在立法院最後努力，政院期待在表決前最後階段，朝野能智慧、理性、專業對話，健全國防、滿足產業發展，並在合法、合憲情況下協商法案。

外界關注，若通過在野版本改由年度預算支應，是否衝擊明年度總預算案組成，而行政院是否透過不副署因應。翁予桓強調，立法院正在實施表決協商跟後續表決，不方便評論假設性問題。