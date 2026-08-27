海巡署：中國7月244艘船擾台海域創紀錄

海洋委員會海巡署向法新社表示，在北京加大對台施壓之際，中國上個月派遣至台灣周邊海域的海警船、科研船等各類船隻數量創新高。

法新社報導，海巡署警告情勢日益嚴峻，分析人士表示，中國在台灣周邊增加活動是為繪製區域地圖，以利潛艦作戰。

官方提供給法新社的資料顯示，7月在台灣本島周邊海域偵測到的中國船舶數量激增至創紀錄的244艘，相當於平均每天近8艘。

其中約60%為海警船，其餘則為科研船及其他政府公務船。

上述數據並不包含中國軍艦，而中共軍方幾乎每天都會在台灣周邊部署軍艦。

海巡署的資料顯示，自今年5月以來，在台灣本島及數座離島周邊海域偵測到的中國船隻數量共計1247艘次。

一名因未獲授權對媒體發言而要求匿名的海巡署高層官員告訴法新社：「我們所謂情勢越來越嚴峻，是指中國政府公務船在台灣周圍海域活動的數量變多，而且7月更是顯著增加。」