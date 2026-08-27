快訊

立委陳雪生涉貪案 人頭助理外甥回國到案…35萬元交保

名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

尼泊爾西藏土石流原因曝！巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡署：中國7月244艘船擾台海域創紀錄

中央社／ 台北27日綜合外電報導

海洋委員會海巡署向法新社表示，在北京加大對台施壓之際，中國上個月派遣至台灣周邊海域的海警船、科研船等各類船隻數量創新高。

法新社報導，海巡署警告情勢日益嚴峻，分析人士表示，中國在台灣周邊增加活動是為繪製區域地圖，以利潛艦作戰。

官方提供給法新社的資料顯示，7月在台灣本島周邊海域偵測到的中國船舶數量激增至創紀錄的244艘，相當於平均每天近8艘。

其中約60%為海警船，其餘則為科研船及其他政府公務船。

上述數據並不包含中國軍艦，而中共軍方幾乎每天都會在台灣周邊部署軍艦。

海巡署的資料顯示，自今年5月以來，在台灣本島及數座離島周邊海域偵測到的中國船隻數量共計1247艘次。

一名因未獲授權對媒體發言而要求匿名的海巡署高層官員告訴法新社：「我們所謂情勢越來越嚴峻，是指中國政府公務船在台灣周圍海域活動的數量變多，而且7月更是顯著增加。」

海巡署 台海 潛艦

延伸閱讀

大陸籍船隻涉捕鯊割魚翅 遭吉里巴斯扣留

華府智庫：川習會後中國大陸向美尋求穩定 施壓台灣未減

7成民眾認陸海警台灣東部外海巡邏屬「惡意」 國台辦堅稱：正義之舉

9艘共艦7艘公務船擾台 國軍嚴密監控

相關新聞

無人機條例拚三讀 國防部盼有主導權、採特別預算編列

立法院會今日將處理無人機條例草案，朝野上演表決大戰。國防部戰規司建軍處長翁予桓在行政院會後記者會上指出，無人載具採購是基於敵情威脅及作戰需求急迫性而定，期盼主管機關由國防部擔任，讓後續執行符合預算效益，也盼以特別預算形式執行，期能獲得朝野支持。

影／立院今處理無人機條例 范雲：盡力說服藍白綠合作

立法院院會今天上午處理無人機條例及公投法，9時開會後，立法院長韓國瑜宣布進行朝野協商，院會隨即休息。

從秘密接機到航迷追機　首批2架新一代F-16返台見證台美關係轉變

台灣迎接向美國新採購的F-16戰機，與1997年首架F-16返台接機不同，29年前首架F-16返台，我國保密低調，戰機提前1天降落嘉義空軍基地，隨即滑入機棚封鎖，透過「演習」管制嘉義機場，避免媒體掌握戰機行蹤；如今首批2架最新型F-16C/DBlock70即將返台，航迷一路追蹤航跡，守候台東志航基地，等著拍下新戰機抵台歷史畫面。

立院今表決無人機條例 賴士葆：顧立雄沒有堅持要特別預算

立法院會今天將就朝野各版本無人機條例進行表決，國民黨立法院黨團上午召開黨團大會討論投票意向。國民黨立委賴士葆會前受訪表示，朝野昨天協商其實有共識，應邀出席的國防部長顧立雄看起來沒有那麼堅持要編特別預算，而是只要有編列預算就好。

泰高層同乘AT-3揭外交秘辛 A-3曾掛雄二備戰台海危機

與AT-3問世時間接近的噴射教練機，包括英國鷹式（Hawk）、德法合製阿爾法（Alphajet）、義大利MB-339、西班牙C-101，鷹式與MB-339都有專司攻擊任務的單座型。航發中心開發AT-3時，曾推出單座的A-3雷鳴式攻擊機。海軍一度採購A-3擔任海上打擊，如果成真，將創下中華民國海軍的紀錄。最後雷鳴機未量產，僅有兩架原型機，曾在1996年台海危機執行戰備待命。

無人機條例表決大戰 藍白可能整合版本拚今日三讀

立法院長韓國瑜昨（26）日針對朝野各版「無人機條例草案」召開黨團協商，但朝野仍無共識，預計今日院會上演表決大戰。昨日協商各黨各有堅持，在野黨團可能將整合版本，今日料將三讀在野黨版本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。