無人載具條例朝野角力 國防部爭取主導權盼採特別預算

立法院會今天將處理無人機條例草案，料上演表決大戰。國防部指出，無人載具採購是基於敵情威脅以及作戰需求急迫性而定，期盼主管機關一樣由國防部來擔任，才能讓後續執行都符合預算效益，也盼預算能以特別預算形式執行，希望獲得朝野支持。

立法院長韓國瑜昨天召集朝野黨團協商，討論行政院、國民黨團、民眾黨團等14個版本的無人載具條例草案，由於民進黨團強調特別條例較合適，藍白則堅持採年度預算編列，朝野無共識，立法院會今天預料將上演表決大戰，並在表決前進行協商。

國防部戰規司建軍處長翁予桓少將在行政院會後記者會時表示，院版無人載具特別條例是基於敵情威脅、作戰需求急迫性而定，因此期盼主管機關由國防部擔任，才能在執行的規劃、預算的規模、執行方面都採取專業立場，使所有執行都符合預算效益。

翁予桓也說，至於預算部分國防部依然希望能採用特別預算，因為特別預算具有規模穩定、資源集中的特性，能夠促使國防相關的廠商投資，並且加速國防自主無人載具的建立。

他表示，希望社會大眾能夠支持國防部，國防部人員也都還在立法院努力協商，希望朝野都能夠支持國防部的條例。

行政院發言人李慧芝則說，院版的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限新台幣2100億元，規劃自今年8月至民國120年底逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇等，國防部長顧立雄仍在立法院做最後努力，政院也期待在表決前的最後階段，朝野能智慧、理性、專業對話，藉以健全國防、滿足產業發展，並在合法、合憲情況下協商法案。

外界關注若是通過在野黨版本，改由年度預算支應，是否衝擊明年度總預算案組成或是行政院是否透過不副署來因應。翁予桓強調，立法院正在實施表決的協商跟後續的表決，所以不方便評論假設性問題。