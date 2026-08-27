九三軍人節將至 640個業者響應敬軍活動優惠一次看

九三軍人節將至，行政院長卓榮泰指出，今年共640個企業、2萬2000家門參與敬軍活動，讓敬軍心意與力量延伸到街頭巷尾。根據經濟部規畫，除了商品優惠，各部會將提供免費入館、折扣優惠及住宿補貼，9月3日至6日台北車站舉辦敬軍展售和國軍主題互動及裝備陳展。

經濟部表示，為方便士官兵識別敬軍優惠，設計國軍消費回饋識別標章，藉由提供全店折扣、指定品項特惠、滿額贈與專屬禮遇等方案，讓國軍感受社會溫暖支持。

經濟部指出，行政院將在9月3日至9月6日在台北車站一樓多功能展演區辦理展售活動，邀集經典美饌、好食甜品、沁涼手搖與伴手名品等四大主題共44家業者參展，提供美食饗宴，規畫形象專區，傳達國防事務及國軍工作付出及辛勞。

經濟部說，現場展示國軍先進武器模型與每日輪流展示主題裝備，包含特戰迷你突擊車、雙聯刺針飛彈、空軍三型模型戰機、印地安挑戰者重型機車等，讓民眾近距離互動體驗，接觸各軍種的精良設備，更加認識國軍。

經濟部表示，展售活動期間，憑軍人證、服務證、軍眷證享消費八折優惠；姓名中含九 、三 、軍、人、節、陸、海、空、憲 任一字，現場購買活動商品享九折，同音亦可，消費滿1000元可參加抽獎；另有互動任務，打卡並上傳至個人社群平台兌換禮品，每日限量發送100份迷彩傘繩杯套。

活動設計有獎徵答互動遊戲，以國軍小知識搶答，比如國軍組成、職責、近期裝備，吸引民眾聚集，提高對於國軍知識。活動禮品為精美禮品一份。