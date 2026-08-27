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640企業、2.2萬門店響應九三敬軍 北車9月3日起推展售、國軍裝備互動

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部27日在行政院會報告「2026九三軍人節敬軍活動規劃」，今年擴大號召企業、商圈、夜市、市場及各部會響應敬軍活動，共有640個企業品牌、超過2.2萬家門店參與，另有69處部會所屬場館提供免門票或折扣優惠，盼透過消費優惠、展售活動及國軍裝備互動，讓敬軍心意從企業延伸至街頭巷尾，深化全民對國軍工作的認識與支持。

行政院長卓榮泰裁示，感謝各界企業、店家及各部會共同響應今年敬軍活動。去年共有62個企業品牌、約2萬家門店參與，今年則進一步擴大至640個企業品牌、2.2萬家門店，且有更多商圈、夜市、市場及全國中小微企業加入，讓九三軍人節成為全民共同參與的敬軍活動。

經濟部表示，今年敬軍活動除了擴大提供軍人及眷屬消費優惠，也規劃形象展示、知識互動、人才招募及軍民交流等內容，透過「以互動拉近距離、以理解凝聚支持」，讓民眾以更親切、多元的方式認識國防事務與國軍工作。

在消費優惠方面，今年共有640個零售、餐飲、休憩、商圈、夜市及市場等企業品牌及店家響應，提供全店折扣、指定品項特惠、滿額贈及專屬禮遇等方案；另有69處各部會所屬場館提供免門票或各項優惠。為方便官兵辨識參與店家，也特別設計「國軍消費回饋識別標章」，讓國軍弟兄姊妹在全台各地都能感受到社會各界的支持。

此外，經濟部指出，行政院已於8月25日舉辦敬軍記者會，今年9月3日至6日將在台北車站一樓多功能展演區舉辦「守護家園 榮耀同行－英雄饗宴 飽家味國」展售活動，邀集經典美饌、好食甜品、沁涼手搖及伴手名品等4大主題、共44家業者參展。

活動現場也規劃國防形象專區，並展示國軍先進武器模型及主題裝備，包括特戰迷你突擊車、雙聯刺針飛彈、空軍三型模型戰機及印地安挑戰者重型機車等，讓民眾近距離接觸及互動，進一步認識國軍各軍種及精良設備。

卓榮泰並要求經濟部妥善整合今年軍人節敬軍優惠、展售及互動體驗內容，透過跨部會資源串聯，讓民眾更容易接觸國軍；國防部則應強化敬軍專案在軍中的宣導，讓國軍充分感受社會各界的支持與敬意。

經濟部強調，今年九三軍人節敬軍系列活動不僅是提供優惠，更希望透過軍民互動，深化社會對國防事務及國軍辛勞付出的理解與認同，凝聚「民敬軍、軍愛民」的正向力量。

國軍 軍人節 夜市

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