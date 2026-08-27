國軍實施重砲及反裝甲射擊 驗證火力支援能力

漢光演習於8月14日落幕，但國軍訓練不停歇。青年日報今天指出，第三、四、五作戰區昨天實施105、155公厘榴砲及M109A2、M110A2自走砲重砲射擊，也對海上、陸上目標實彈射擊拖式2A、2B反裝甲飛彈，檢驗火砲性能、指管及火力支援能力。

青年日報今天報導，第三、五作戰區官兵昨天操作105、155公厘榴砲及M109A2、M110A2自走砲，實施要域火殲射擊訓練；其中，第三作戰區由陸軍21砲指部、聯兵269旅、蘭指部及步兵206旅官兵，於不同陣地同時實施「翼次射」、「火砲齊放效力射」等射擊。

第五作戰區則由聯兵234旅、586旅及58砲指部編組官兵參演，依射擊程序完成要域火殲任務，藉此檢驗火砲性能、指揮管制及部隊火力支援能力。

反裝甲武器射擊部分，青年日報指出，第四、五作戰區由官兵駕駛M1167型悍馬拖式飛彈車進入陣地，操作車載M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統實施射擊。其中，第四作戰區聯兵564旅發射2B型飛彈，在射手持續追瞄導引下攻擊陸上目標；第五作戰區聯兵234旅、586旅則發射2A型飛彈，射擊海上目標，藉實彈射擊磨練官兵追瞄及武器操作能力。

軍事新聞通訊社提到，「要域火殲射擊」、「反裝甲武器射擊」等課目，目的是藉實彈射擊驗證官兵平日勤訓精練成果，同時檢驗武器裝備妥善，提升作戰區整體防衛戰力。

軍聞社表示，儘管雨後訓場滿地泥濘，天氣悶熱，官兵仍秉持專業素養，依標準作業程序進行各項火砲射擊，以實戰化訓練，應對戰場可能的突發狀況，藉以累積部隊專業與經驗。