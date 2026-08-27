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無人機條例拚三讀 綠：盡力說服藍白滿足國防需求

中央社／ 台北27日電

立法院會今天將處理無人機條例草案，預料將上演表決大戰。民進黨團書記長范雲今天說，支持政院版以國防需求建置、採購最重要目標，在野黨版限制每年預算規模，會影響行政權，將盡力說服藍白綠合作，支持國防自主。

立法院長韓國瑜昨天召集朝野黨團協商，討論無人機條例草案，由於民進黨團強調特別條例較合適，藍白堅持採年度預算編列，國民黨團認為將新台幣2400億元，分6年平均編列，朝野無法達成共識。

范雲上午在議場前受訪時表示，在國防急迫需求須被滿足的情況下，在野黨版草案沒有明確數額，且限制每年預算規模，會影響行政權，最後結果是沒辦法建置國防的急迫需求。

范雲表示，民進黨團支持政院版，是以國防需求建置、國防部採購最重要目標，在野黨版是以支持、鼓勵產業為主，民進黨團會盡最大努力，希望能尋求共識，滿足建置不對稱戰力，是要持續努力的目標。

范雲指出，在協商時會秉持立場、盡力說服，希望藍白綠能合作，在支持國防自主的共同目標上，努力達成協議，讓無人載具條例最後能完成3項採購。

另外，中國大陸在2022年8月3日暫停台灣包括文旦柚在內的柑橘類水果輸銷。之後，又於2024年9月2日宣布恢復台灣文旦柚輸入，首批僅開放花蓮縣的45處供果園（經註冊登記果園）與19處包裝場，此項解禁被外界視為具有政治操作意圖。

中國海關總署網站公布新增一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊。媒體詢問，這次名單集中在花蓮瑞穗、玉里，不包含綠營執政縣市。范雲表示，農產品出口到全世界，都是好事、會支持，但中共把農產品貿易武器化，已是不爭事實。

范雲說，她對台灣農產品非常有信心，絕對能外銷到更多國家，這次文旦有非常不合理的政治條件，不歡迎這種帶有政治條件、開放部分農產品，也不歡迎中共帶有統戰意味、把農產品武器化，當不高興時就任意停止進口，傷害最大的是農民。

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