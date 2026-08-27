影／立院今處理無人機條例 范雲：盡力說服藍白綠合作

立法院院會今天上午處理無人機條例及公投法，9時開會後，立法院長韓國瑜宣布進行朝野協商，院會隨即休息。

民進黨立法院黨團書記長范雲表示，在無人機有急迫國防需求的情況下，在野黨版本若不能有明確的數額，且每年有上限，恐限制行政權，最終影響國防戰力建置。她指出，民進黨支持的行政院版以國防需求及國防部採購為核心，與在野黨較著重產業支持的方向不同。

范雲表示，民進黨團並不反對支持產業發展，但當前最重要的是滿足國防部的急迫需求、建置不對稱戰力。她說，稍後朝野協商將秉持昨天的立場，盡力尋求共識。

范雲強調，希望藍、白、綠能在「國防自主」的共同目標下合作，讓無人載具條例順利完成，優先滿足國防急迫需求，推動三項無人載具採購。