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從秘密接機到航迷追機　首批2架新一代F-16返台見證台美關係轉變

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2021年嘉義空軍基地舉行F-16V接裝典禮時，蔡英文總統與時任美國在台協會處長孫曉雅在戰機前合影。記者魯永明／翻攝
2021年嘉義空軍基地舉行F-16V接裝典禮時，蔡英文總統與時任美國在台協會處長孫曉雅在戰機前合影。記者魯永明／翻攝

台灣迎接向美國新採購的F-16戰機，與1997年首架F-16返台接機不同，29年前首架F-16返台，我國保密低調，戰機提前1天降落嘉義空軍基地，隨即滑入機棚封鎖，透過「演習」管制嘉義機場，避免媒體掌握戰機行蹤；如今首批2架最新型F-16C/DBlock70即將返台，航迷一路追蹤航跡，守候台東志航基地，等著拍下新戰機抵台歷史畫面。

資深空軍人員說，1997年，空軍「鳳凰專案」採購F-16，首批戰機飛越太平洋返台，當時台海歷經飛彈危機，軍方對接機高度保密。F-16嘉義基地落地立即進入管制區，外界直到戰機降落才掌握消息。「鳳凰專案」不只是戰機換裝，更被視為台灣空防戰力重要突破。

這次台灣向美國採購66架全新F-16C/DBlock70，首批2架、機號「6727」、「6728」8月21日抵達夏威夷，後續經關島整補後返台；外界持續關注戰機何時飛抵台東志航基地。過去軍方要「藏」，現在航迷在「追」。戰機還在太平洋航程，航迷就透過公開資訊與目擊照片追蹤飛行路線，台東基地外出現守候拍攝航迷。這種反差正是台美軍事互動變化縮影。

當年台美軍事合作受外交與兩岸情勢限制，軍購與戰機運交高度敏感，接機低調處理；如今面對中國軍事力量發展與台海安全情勢變化，台美戰略夥伴軍事合作公開化。2021年嘉義空軍基地舉行F-16V接裝典禮時，蔡英文總統與時任美國在台協會處長孫曉雅在戰機前合影。F-16成為台美關係演進的「空中見證」。

AIT臉書2020年公布1997年1架F16隼式戰鬥機和美軍空中加油機，飛越太平洋回台灣照片，戰機從美國本土起飛，先飛抵太平洋關島美國空軍基地，再從北部領空飛經澎湖外海，由我國空軍戰管引導，交給嘉義基地戰管導引降落，這架戰機空中加油情形，經AIT公布照片揭密，從照片看出是由飛行員郝光明駕駛在太平洋上空拍攝。

從1997年F-16A/BBlock20，到全面構改升級的F-16V，再到全新F-16C/DBlock70 ，空軍F-16歷經3個不同階段，接機從「軍方極度保密」，走向「公開迎接全民關注」。全新F-16C/DBlock70 編號「6727」、「6728」即將飛抵台，從當年台美合作藏機棚，到最新戰機跨太平洋返台，航迷公開守候追蹤航跡。F-16接機方式改變，見證的不只是空軍戰力升級，更是台美關係走向戰略夥伴軍事合作公開化。

2021年嘉義空軍基地舉行F-16V接裝典禮，圖為構改升級的F-16V空中英姿。圖／航迷提供
2021年嘉義空軍基地舉行F-16V接裝典禮，圖為構改升級的F-16V空中英姿。圖／航迷提供

2021年嘉義空軍基地舉行F-16V接裝典禮，圖為構改升級的F-16V空中英姿。圖／航迷提供
2021年嘉義空軍基地舉行F-16V接裝典禮，圖為構改升級的F-16V空中英姿。圖／航迷提供

AIT臉書2020年公布1997年1架F16隼式戰鬥機和美軍空中加油機，飛越太平洋回台灣照片。圖／截自AIT臉書
AIT臉書2020年公布1997年1架F16隼式戰鬥機和美軍空中加油機，飛越太平洋回台灣照片。圖／截自AIT臉書

2021年嘉義空軍基地舉行F-16V接裝典禮，圖為構改升級的F-16V空中英姿。圖／航迷提供
2021年嘉義空軍基地舉行F-16V接裝典禮，圖為構改升級的F-16V空中英姿。圖／航迷提供

F-16 台美關係 台美

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