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立院今表決無人機條例 賴士葆：顧立雄沒有堅持要特別預算

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照

立法院會今天將就朝野各版本無人機條例進行表決，國民黨立法院黨團上午召開黨團大會討論投票意向。國民黨立委賴士葆會前受訪表示，朝野昨天協商其實有共識，應邀出席的國防部長顧立雄看起來沒有那麼堅持要編特別預算，而是只要有編列預算就好。

賴士葆表示，昨天的朝野協商表面看似是沒共識，但實際上是有共識的，例如，國民黨團堅持以一般預算編列，只要錢編夠，國防部就可以買到。而現在很重要的癥結點是，「無人載具」範圍廣泛，除無人機、無人艇外，還有其他將近10項左右。顧立雄說國民黨版本2400億元採購的東西分散，而國防部的2100億元是集中在三大項。國民黨團的回應就是，國防部可以挑其中三項先送，這部分是看起來是有共識的。

賴士葆說，所以看起來民進黨團或顧立雄並沒有那麼堅持一定要特別預算，因為重要是要有錢。有錢後國防部可以挑出認為比較緊急的幾項，先編入年度預算，這部分是共識的。

特別預算 顧立雄 賴士葆

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