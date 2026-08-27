協商未果…無人機條例 朝野今表決大戰

立法院長韓國瑜昨天針對無人機相關條例草案舉行朝野協商，朝野黨團仍無共識，預計今天改開院會處理。據了解，國民黨團仍傾向以年度預算分六年編列二四○○億元，民進黨團則希望濱海監偵型、攻擊型無人機等不要被丟包，預料朝野今天將上演表決大戰。

國防部長顧立雄昨在協商時表示，國民黨團版分六年編列二四○○億元，等於一年編列四百億元，除了採購無人機外，還包括軍用無人載具的產製、維修、軍民共用測試場域的設置及產業聚落發展及中小企業的特別扶助，這樣的金額「事實上是不足的」。

民進黨團總召蔡其昌表示，黨團希望用穩定的特別預算二一○○億元採購監偵、攻擊型等無人載具，國民黨團、民眾黨團版本則在談產業發展，兩者合併難度相當高。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，國民黨團認為國防自主與產業發展一樣重要，且透過年度預算編列，立法院較能有效監督；無人機應該分批採購，避免壓注單一廠商，或是交貨時無人機已經過時。

民眾黨立委洪毓祥表示，民眾黨團堅持編列年度預算，國防部要採購的項目仍然可以列入預算中；民眾黨團也主張無人機產業要升級，所以讓經濟部來主導，才可以建立信任供應鏈，產業才能自主發展。

朝野三黨團意見不一，協商中間休息時，藍綠白私下溝通近廿分鐘。據了解，民進黨團態度已經放軟，稱只要在野黨不要丟包濱海監偵型無人機、濱海型攻擊型無人機和小型自殺型無人艇，「其他都可以談」。國民黨團則認為黨團版本給二四○○億元，比政院版還多，完全沒設比例，國防部也可以優先採購軍用無人機。

據了解，民眾黨團傾向無人機條例不要寫預算金額，民進黨團也認為不要寫明金額，否則會有違憲問題；但國民黨團則認為不寫明金額將容易被操作成通過無人機零元等，不利年底選舉，藍白將再溝通。

另外，國民黨團版要求無人機要有一定比例國產化，民進黨團希望國民黨團能退一步，並指美國高階無人機要販售給台灣，根本不可能達到這項要求。

朝野協商無共識，韓國瑜宣布今天院會處理無人機條例草案。