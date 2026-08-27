聽新聞
0:00 / 0:00

協商未果…無人機條例 朝野今表決大戰

聯合報／ 記者唐筱恬陳熙文／台北報導
立法院長韓國瑜（中）昨天針對無人機條例草案召集協商，但朝野黨團仍無共識，預計今天改開院會處理，將上演表決大戰。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（中）昨天針對無人機條例草案召集協商，但朝野黨團仍無共識，預計今天改開院會處理，將上演表決大戰。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜昨天針對無人機相關條例草案舉行朝野協商，朝野黨團仍無共識，預計今天改開院會處理。據了解，國民黨團仍傾向以年度預算分六年編列二四○○億元，民進黨團則希望濱海監偵型、攻擊型無人機等不要被丟包，預料朝野今天將上演表決大戰。

國防部長顧立雄昨在協商時表示，國民黨團版分六年編列二四○○億元，等於一年編列四百億元，除了採購無人機外，還包括軍用無人載具的產製、維修、軍民共用測試場域的設置及產業聚落發展及中小企業的特別扶助，這樣的金額「事實上是不足的」。

民進黨團總召蔡其昌表示，黨團希望用穩定的特別預算二一○○億元採購監偵、攻擊型等無人載具，國民黨團、民眾黨團版本則在談產業發展，兩者合併難度相當高。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，國民黨團認為國防自主與產業發展一樣重要，且透過年度預算編列，立法院較能有效監督；無人機應該分批採購，避免壓注單一廠商，或是交貨時無人機已經過時。

民眾黨立委洪毓祥表示，民眾黨團堅持編列年度預算，國防部要採購的項目仍然可以列入預算中；民眾黨團也主張無人機產業要升級，所以讓經濟部來主導，才可以建立信任供應鏈，產業才能自主發展。

朝野三黨團意見不一，協商中間休息時，藍綠白私下溝通近廿分鐘。據了解，民進黨團態度已經放軟，稱只要在野黨不要丟包濱海監偵型無人機、濱海型攻擊型無人機和小型自殺型無人艇，「其他都可以談」。國民黨團則認為黨團版本給二四○○億元，比政院版還多，完全沒設比例，國防部也可以優先採購軍用無人機。

據了解，民眾黨團傾向無人機條例不要寫預算金額，民進黨團也認為不要寫明金額，否則會有違憲問題；但國民黨團則認為不寫明金額將容易被操作成通過無人機零元等，不利年底選舉，藍白將再溝通。

另外，國民黨團版要求無人機要有一定比例國產化，民進黨團希望國民黨團能退一步，並指美國高階無人機要販售給台灣，根本不可能達到這項要求。

朝野協商無共識，韓國瑜宣布今天院會處理無人機條例草案。

朝野 無人機 朝野協商 顧立雄

延伸閱讀

「無人機條例」朝野無共識 立院27日改開院會表決

無人機條例本周闖關 在野黨盼美技術移轉

無人機條例今朝野協商 賴總統籲支持政院版：應為國家安全努力

立法院27日加開院會 無人機特別條例拚三讀

相關新聞

協商未果…無人機條例 朝野今表決大戰

立法院長韓國瑜昨天針對無人機相關條例草案舉行朝野協商，朝野黨團仍無共識，預計今天改開院會處理。據了解，國民黨團仍傾向以年度預算分六年編列二四○○億元，民進黨團則希望濱海監偵型、攻擊型無人機等不要被丟包，預料朝野今天將上演表決大戰。

無人機條例 賴總統再籲在野挺政院版

賴清德總統昨兩度呼籲，明年度整體國防預算將首度突破一兆元，政府會落實國防自主、發展軍工產業，強化人工智慧、無人載具等新興戰力。對於無人機條例草案，身兼民進黨主席的賴總統也在民進黨中常會呼籲立法院朝野黨團支持行政院版本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。