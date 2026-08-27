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總統：持續發展軍工產業
賴清德總統昨（26）日喊話朝野支持政院版無人機條例，他並強調，明年度國防預算將首度突破1兆元，政府將持續落實國防自主、發展軍工產業。
賴總統昨日主持將官晉任授階典禮，提到明年國防預算達1兆1,225億元，持續超過國內生產毛額（GDP）的3％，政府除發展軍工產業，也強化AI、無人機等新興戰力，讓每一分國防資源轉化為可恃的防衛戰力。
賴總統表示，政府持續提升國軍待遇，過去十年，中央政府對軍公教也加薪五次。
副總統蕭美琴昨日表示，無人機需要許多不同層次的技術，包括馬達、動力、電池、酬載及鏡頭等，建置生態系對產業發展非常重要，政府也運用國家力量支持，包含嘉義的亞洲無人機AI創新應用研發中心、由漢翔帶頭成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，讓廠商以國家隊參與各種國際展會，不用單打獨鬥。
外界質疑台灣無人機產業起步太慢，蕭美琴說，「遲到總比不到好」，相信台灣有能力追上，她重申台灣整體目標是嚇阻，提高犯台的門檻和難度，立即建置無人機防衛力量，刻不容緩。
行政院提出六年442億元無人載具統籌型計畫，另提出2,100億元無人機採購特別條例，蕭美琴表示，這兩者性質不同，前者著重產業發展環境，後者是迫切軍事需求，呼籲立院支持可行的無人機預算方案，預算若持續延宕或打折，會消耗國際夥伴對台灣的信心。
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