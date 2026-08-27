無人機條例表決大戰 藍白可能整合版本拚今日三讀

立法院長韓國瑜昨（26）日針對朝野各版「無人機條例草案」召開黨團協商，但朝野仍無共識，預計今日院會上演表決大戰。昨日協商各黨各有堅持，在野黨團可能將整合版本，今日料將三讀在野黨版本。

立院各黨團版本中，民進黨團支持政院版，採「主管機關國防部、以特別預算編列、六年上限2,100億元」。在野黨團皆主張採「主管機關經濟部、以年度預算編列」，但國民黨版經費「六年上限2,400億元」，民眾黨團版未明確列出金額上限。

朝野版本無人機條例及政策

韓國瑜昨日召集黨團協商時指出，朝野各版本主要爭議點，可分為三大項：主管機關、預算編列方式、經費上限。協商過程中，朝野三黨團各執一詞，最終仍無共識。

韓國瑜最終宣布，因應颱風可能來襲，原定周五（28日）的院會，提前至今日開會，處理「無人載具科技創新實驗條例制定案」及完成協商議案。以人數優勢預估，三讀通過在野黨版本機率較高。

經濟部次長何晉滄表示，在野黨版本涵蓋產業發展支持措施，但現行已有《產業創新條例》，可提供產業輔導、研發補助、租稅減免等，另外交通部、數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）也都有相關法規可支持產業發展。

此外，政府另有「無人載具產業發展統籌型計畫」，則編列六年442億元協助產業發展。

何晉滄建議，不需要特別以年度預算再立專法來協助產業，因為已有既定機制在運作，產業迫切需求是穩定訂單，建議聚焦在採購軍用無人載具，讓產業有穩定、可預期的訂單，也有助產業持續投入研發、擴充產能。

何晉滄建議採特別預算，若用年度預算執行，擔心會產生預算排擠、預算審查刪減或時程延遲的問題，反讓國內業者面臨不確定性，呼籲朝野立委支持政院版本，以特別預算來集中資源、加速推動。

國防部長顧立雄指出，國民黨版本「每年編列400億元，連續編列六年，總額2,400億元」，若以年度預算來看，每年400億元事實上並不夠，因為項目包含範圍太廣，含所有軍用無人載具採購、產製、維修、工程及訓練等。