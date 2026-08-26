無人機條例黨團協商無共識 明立法院會表決闖關

立法院長韓國瑜26日下午針對各版「無人機條例草案」舉行黨團協商，最終朝野仍無共識。韓國瑜宣布，因應沙德爾颱風來襲，將原定28日的院會，提前至27日10時開會，處理「無人載具科技創新實驗條例制定案」及完成協商之議案。以人數優勢預估，三讀通過在野黨團版本的機率最高。

韓國瑜在會中指出，朝野各版本主要爭議點，可分為三大項：第一，主管機關是國防部，還是經濟部？第二，編列預算，是要採取特別預算，還是年度預算？第三，到底要編列金額多少上限的經費？

協商過程中，朝野三黨團仍各執一詞，最終仍無共識。民進黨團支持政院版採「國防部、特別預算、六年上限2,100億元」。在野黨團皆主張採「經濟部、年度預算」，差別在於國民黨團版經費「六年上限2,400億元」，民眾黨團版未明確列出金額上限。

經濟部次長何晉滄回應，產業發展的支持措施，經濟部有《產業創新條例》，可提供產業輔導、研發補助、租稅減免、人才培訓及資金協助。交通部有《民用航空法》，數發部、NCC也都有相關法規可支持產業發展。另有「無人載具產業發展統籌型計畫」，編列六年442億元協助產業發展。

何晉滄建議，不需要特別以年度預算再立專法來協助產業，因為既有機制已在輔導產業發展。他強調，產業現在最迫切的需要，是有穩定的訂單，因此建議聚焦在採購軍用無人載具，讓產業有穩定可預期的訂單，也有助產業持續投入研發、擴充產能的意願。

何晉滄建議用特別預算來編列，如果用年度預算來執行，擔心會有預算排擠、預算審查刪減或時程延遲的問題，反而讓國內業者會產生不確定性，影響國內業者投入意願。他呼籲朝野立委支持行政院版本，以特別預算來集中資源、加速推動，兼顧國防戰力建置時效跟國內無人載具產業發展。

國防部長顧立雄指出，最希望大家能夠支持國防部的部分，是國民黨團版草案之中，第2條、第15條跟第16條這三條。第2條，有關主管機關，預設「本條例之主管機關為經濟部」，他希望能另外加上「涉及國防軍用採購事項為國防部」。

顧立雄指出，第15條擬定「每年編列新台幣400億元，連續編列六年，總額新台幣為2,400億元」，以年度預算來看，每年編列400億元，這樣的金額事實上是不足的。因為該項目包含範圍太廣，含所有軍用無人載具的採購、產製、維修、工程及訓練，及產業聚落發展、重要企業特別補助等。

顧立雄強調，光是「軍用無人載具」這一部分，年度預算一年400億元就已經不夠。院版特別預算2,100億元，有限定金額使用範圍，只有濱海監偵型、濱海打擊型、小型自殺無人機這三類。他懇切希望國民黨團版若能進行文字修正，請特別考量第2條、第15條、第16條條文。

至於國民黨團、民眾黨團是否整合共同版本，日前國民黨團書記長林沛祥說，藍白有共識且具十足善意；藍營主張2,400億元分六年編列常態預算保障產業，白營則著重法案落地與防弊監督機制，樂觀看待雙方達成共識。