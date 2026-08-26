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「無人機條例」朝野無共識 立院27日改開院會表決

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右四）召集黨團協商研商「國防自主無人載具採購特別條例草案」等案，民進黨立院黨團總召蔡其昌（左二）、民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左一）、民眾進黨立院黨團總召陳清龍（右三）、國民黨立委賴士葆（右一）、立法院秘書長周萬來（右二）等人一起出席黨團協商，會議開始前眾人一起聚集討論。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（右四）召集黨團協商研商「國防自主無人載具採購特別條例草案」等案，民進黨立院黨團總召蔡其昌（左二）、民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左一）、民眾進黨立院黨團總召陳清龍（右三）、國民黨立委賴士葆（右一）、立法院秘書長周萬來（右二）等人一起出席黨團協商，會議開始前眾人一起聚集討論。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜今天針對「無人機相關條例」草案舉行朝野協商，朝野黨團對無人機條例仍然無共識，但朝野同意為因應颱風將周五院會提前至明天召開，立法院預計明日表決處理無人機相關條例草案。

韓國瑜今天召集朝野協商，民進黨立法院黨團總召蔡其昌表示，民進黨團希望建立國防自主，用穩定的特別預算2100億採購監偵、攻擊型無人載具，而國民黨團、民眾黨團版本則在談產業發展，雖然兩者都重要，但兩者合併難度相當高。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，國民黨團全力支持國防自主，但也認為產業發展相當重要，所以建議條例名稱為「國防自主無人載具科技發展與採購條例」，而不是用特別條例。國民黨立委賴士葆則強調，國民黨團版本認為應編列年度預算2400億，其實比政院版2100億還多，而且編列年度預算更具有彈性。

民眾黨團立委洪毓祥表示，民眾黨團堅持編列年度預算，國防部要採購的項目仍然可以列入預算中；另外民眾黨也主張無人機產業要升級，所以讓經濟部來主導，才可以建立信任供應鏈，產業才能自主發展。

國防部長顧立雄則強調，希望主管機關除了經濟部外，在針對國防軍用採購事項上能增列國防部為主管機關；另外國民黨團版分6年編列2400億元，等於1年編列400億元預算，這400億元還包括軍用無人載具的維修、工程及訓練等，這樣的金額「事實上是不足的」，希望在野黨能支持特別預算。

由於三黨團意見不同，朝野私下協商約20分鐘後，韓國瑜希望三黨團聚焦在主管機關、預算來源、金額三重點表達意見。王安祥同意，可以增訂國防部為主管機關。

許宇甄表示，國民黨團認為國防自主與產業發展要並重，而且透過年度預算編列，立法院較能有效監督，另外無人機應該分批採購，避免壓在特定廠商上，或是交貨時已經過時等，因此經費應該分年編列。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，產業發展、國產化等主管機關明顯是經濟部，但戰力採購給經濟部就不太合理，希望有「雙機關」的設計，另外在編列預算上，跨年度、延續性的預算讓國防部運用比較適合，希望可以再好好溝通。

由於朝野協商無共識，韓國瑜宣布，朝野尚未達成共識，明天院會處理無人機條例草案，且考量本會期全體委員與議事人員非常辛苦，8月份天天都在開會，議事人員針對這周院會，可在9月29日開議前，再將相關議案校對完畢後咨請總統公布。

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