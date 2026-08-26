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無人機條例今朝野協商 顧立雄：會努力與各黨團溝通
立法院長韓國瑜今日針對朝野版無人載具條例召集協商，國防部長顧立雄於協商前受訪表示，國防部會努力跟朝野黨團溝通，期待能夠有具體協商結論。
顧立雄表示，希望朝野都能針對國防部提出的三大類無人機、無人艇等能盡速有共識，國防部會努力跟朝野黨團溝通，看是不是能夠有具體協商結論。針對是否無論最後通過哪個版本，都希望由國防部擔任主管機關，顧立雄說，就國防部所提出的採購部分，也就是軍事採購部分，目前就是由國防部擔任主管機關。
針對新購F-16 Block 70戰機是否今日飛抵台東，以及相關交機事宜，顧立雄表示，將由台美雙方共同協調執行，至於具體時間，目前不便透露。
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