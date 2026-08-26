無人機條例今朝野協商 顧立雄：會努力與各黨團溝通

無人機條例27日將於立法院會表決闖關。對此，副總統蕭美琴接受媒體專訪，談無人載具發展相關議題。她特別提到，將AI的「大腦」放在無人機上進行運算，也是國際非常期待的下一階段發展，台灣可以在此領域扮演關鍵角色。

2026-08-26 16:45