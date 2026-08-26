台灣無人機打入美國全球供應鏈 蕭美琴拆解各面向

無人機條例27日將於立法院會表決闖關。對此，副總統蕭美琴接受媒體專訪，談無人載具發展議題。對於台灣無人機打入美國全球供應鏈，在技術、法規及信任壁壘面臨哪些挑戰？她回應，技術缺口可透過多元面向補足，國內已有統籌型計畫，可支持法人進行技轉、開發及引進國際技術。

蕭美琴指出，台灣的晶片產業之所以強大，其中一個原因是具有非常完整的生態系。而生態系中不只有像台積電（2330）這樣的大公司，還有上下游數百家業者共同參與整個晶片供應鏈。

她說，生態系的建置非常重要，政府也運用國家力量支持，不論是嘉義的「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」，或是由漢翔公司（2634）帶頭成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，期盼國內廠商能以「國家隊」、「台灣隊」的方式參與各種國際展會，讓剛起步的無人機產業不必單打獨鬥。

蕭美琴表示，無人機需要許多不同層次的技術，包括馬達、動力、電池、酬載及鏡頭等，因此生態系的建置對產業發展非常重要。目前由行政院鄭副院長主持跨部會統籌型計畫，盤點各項進度，已有初步進展。

法規面向，蕭美琴舉例，烏克蘭無人機技術發展及迭代非常快，因為每天都在實戰中測試。但台灣不可能如此，更需要避免進入烏克蘭的情境，不希望用戰場與血淚來驗證無人機能力。所以台灣一方面要從國外引進技術，另一方面也需要最基礎的測試環境。

她指出，目前行政院已積極盤點出18個大、中、小型不同型態的無人機測試空域。而這也是台灣的一項侷限。台灣面積小、空域擁擠，無人機測試須考量居民安全、飛安等面向，因此管理較為嚴謹。尤其遠距飛行測試，受限於空域不足，只能讓無人機繞圈飛行，測試飛行時間及距離。

蕭美琴表示，面對這些侷限，也可透過國際合作，例如將無人機帶到理念相近的國家，利用較大空域，甚至在GPS干擾、電磁波環境較複雜的情境下測試，再持續改進。研發本來就是不斷測試、改良，因此需要更好的測試環境。

法規面也面臨一些困境。她說，例如NCC主管射頻、頻譜，新機型或通訊技術都須經NCC同意使用，目前NCC停擺，也對產業造成一定程度壓力。

她盼朝野正視台灣在軍事安全及產業發展上的需求，讓相關配套及方案盡快到位。若受地理環境限制無法克服，可透過國際合作；國內也已盤點部分空域，讓有測試需求的業者有更多選項，並縮短申請時間及降低測試門檻，讓產業有更進一步發展的機會。