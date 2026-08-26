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AI大腦結合無人機運算 蕭美琴：台灣為此項國際期待的關鍵角色

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴受訪談無人載具產業發展。圖／總統府提供
副總統蕭美琴受訪談無人載具產業發展。圖／總統府提供

無人機條例27日將於立法院會表決闖關。對此，副總統蕭美琴接受媒體專訪，談無人載具發展相關議題。她特別提到，將AI的「大腦」放在無人機上進行運算，也是國際非常期待的下一階段發展，台灣可以在此領域扮演關鍵角色。

蕭美琴表示，國內百工百業涵蓋精密機械、工具機、AI等各式各樣領域，日前世貿也有機器人、智慧自動化等各種技術展覽呈現在國人面前，無論是無人機所需的通訊、導控、動力等模組，或是酬載、鏡頭，都有許多台灣產業可以參與。

蕭美琴說，要讓不同產業針對無人機開發相關模組，就必須讓業者看見未來的發展。先前她參訪一家無人機公司，看到許多員工以手工方式組裝無人機，因此詢問是否能導入機器人或自動化生產，但業者表示目前沒有這麼大的訂單。業者需要看得到訂單，才會投入昂貴成本和研發自動化生產線。

蕭美琴指出，現代無人機必須能因應複雜的作戰情境。對台灣而言，更要具備耐風、適應海上環境，及GPS受干擾時仍能執行任務的能力，對AI決策和機載AI大腦等先進技術有較多特殊需求，因此需要讓產業能夠看到前景，而不只是暫時的少量訂單。

她也分享，幾年前台灣嘗試國內委製軍用商規無人機的經驗，由於訂購量太少，少量機種的開發成本都反映在價格上，導致每台單價遠超當時的國際行情。未來政府透過大量採購建構量能，再加上國際訂單，就能進一步壓低價格，在國際市場上具備技術、非紅供應鏈和價格等方面的競爭力。

蕭美琴提到，另一個關鍵是AI，台灣過去在AI發展上較重硬體、輕軟體；在硬體方面有很扎實的基礎。現今無人機迭代周期非常快，過去可能幾個月迭代一次，現在甚至幾周就有新的技術。例如在俄烏戰場上，雙方不斷開發新技術彼此牽制。

她說，也因技術迭代速度快，更需讓無人機模組化，並透過軟體持續更新。目前國際上也在討論以「軟體定義（software-defined）」的能力，這也是台灣需要建置及發展的領域。將AI的「大腦」放在無人機上進行運算，亦為國際非常期待的下一階段發展，台灣可以在此領域扮演關鍵角色。

她表示，無論是邊緣運算、裝置端（on-device）或機器人這類具身（embodied）AI，將AI演算法融入載具當中，就可以更即時、快速地進行運算。例如從情監偵或工廠巡檢的角度來看，不需傳回大量無異常畫面，而是在發現異常時，再將相關資訊傳回來。

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