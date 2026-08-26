立法院27日加開院會 無人機特別條例拚三讀

立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，為因應颱風沙德爾來襲，各黨團同意原定28日立法院會，提早到27日進行，處理無人載具相關條例等議案，處理完畢即散會。

韓國瑜下午召集黨團協商，研商「國防自主無人載具採購特別條例」草案等案。

協商一開始，韓國瑜表示，這幾天南部連日豪雨、災情慘重，大家都在努力勘災、救災，加上中央氣象署預報，颱風沙德爾可能在本週五（28日）接近台灣，為方便政府部門、民意代表處理防災相關事宜，建議各黨團將28日立法院會，提早到27日進行。

對此，民進黨立法院黨團總召蔡其昌表示，沒有意見。國民黨團總召傅崐萁說，「配合院長」。民眾黨團總召陳清龍也表示接受。

原本擬定的協商草稿內容，各黨團同意將原定8月28日院會提前至27日開會，處理原定之無人載具相關條例制定案、公民投票法修正案及完成協商之議案，處理完畢即散會。

蔡其昌表示，公投法修正草案還沒完成協商，如果要加入協商議程，應事先讓大家知道，否則這樣處理不妥。

韓國瑜說，明天上午9時開會後，他會宣讀黨團共識，9時30分請各黨團幹部到議場後主席辦公室溝通，10時再表決，還有一個緩衝。如果9時30分仍無法達成共識，再看如何處理。

蔡其昌建議，公投法可以不用寫進協商結論，其他議案只要朝野都沒有意見，明天溝通後就可以處理，「換言之，是加N的概念」，只要協商完就可以處理。

韓國瑜最後表示，因應颱風沙德爾來襲，各黨團同意將原定8月28日院會，提前至27日開會，處理原定之無人載具相關條例制定案等議案，處理完畢即行散會。

傅崐萁受訪指出，行政院推出新台幣2100億元的無人機特別條例，國民黨團也提出2400億元、分6年的無人機發展條例，雖然各黨有不同看法，但還是希望盡快依立法院相關規定處理，充實國防、保衛台灣。至於是否會與民眾黨團共提版本，還在討論。

另外，韓國瑜在朝野協商前，也分別到立法院正門、議場東門，主持115年度立法院中元普渡，並率立法院秘書長周萬來及各局處首長，上香祈福。