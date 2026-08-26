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綠委籲盤點「無人載具創新實驗條例」 經濟部承諾研議

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
經濟部次長何晉滄。記者蘇健忠／攝影
經濟部次長何晉滄。記者蘇健忠／攝影

經濟部次長何晉滄26日承諾將研議將創新實證機制納入「無人載具科技創新實驗條例」，並研議做出補充修正，以助傳統產業轉型進入無人載具產業。

立法院經濟委員會今邀請經濟部等單位就「中小微新企業發展困境、政策需求及政府資源配置與執行成效」報告並備詢。

民進黨立委鍾佳濱質詢，經濟部檢討中小微企業轉型升級與產業創新條例，特別提到會加入金融科技發展與創新實驗條例、資源循環推動法和人工智慧基本法，卻忽略無人載具科技創新實驗條例。

鍾佳濱指出，該實驗條例是因自駕車的發展，在2018年就立法，但指出該法的相關架構非常完整，涵蓋海陸空無人載具；鍾佳濱重申在25日記者會提出的主張，稱既有的「無人載具科技創新實驗條例」的定義完整，又具備單一窗口，且場域是一次申請、經常使用等優勢。

鍾佳濱呼籲經濟部再做盤點，協助中小微企業轉型升級，尤其無人載具是個好機會，指讓傳產轉型為台灣未來的護國神山是有機會的，但需要法令上的協助，要求經濟部將創新實證機制納入無人載具科技創新實驗條例，並希望經濟部再做補充來適用無人載具產業。

何晉滄表示，經濟部同意針對鍾佳濱的呼籲做研議和盤點，並承諾一個月內回應鍾佳濱。

民進黨立委蔡易餘則要求經濟部盡快核定「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）一、二館空間改造計畫」，並認為，如果嘉義未來成為無人機研發、生產的中心，開闢無人機試飛、試航的場域就很重要，尤其未來無人機的預算通過，更凸顯試飛、試航空間的重要性，應該盡快來會勘，看如何來落實。

載具 綠委 經濟部

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