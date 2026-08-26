立法院今協商無人機條例 傅崐萁：盡速處理、充實台灣國防力量

立法院長韓國瑜今針對朝野版無人機條例召集黨團協商，國民黨立院黨團總召傅崐萁受訪時表示，雖然各黨團看法不同，但希望能盡快依照立法院相關程序處理，充實台灣國防力量，提升保衛台灣能力。

傅崐萁表示，無人機條例是國防工業非常重要的一環。從近年世界幾場衝突，包括俄烏戰爭、美伊衝突，以及以色列與黎巴嫩的衝突，都可以看出無人機在現代戰場上扮演非常重要的角色。

他指出，台灣不只是「科技島」，ICT產業也是世界第一，上、中、下游產業鏈在台灣都非常完整，因此台灣是否有機會讓無人機產業成為第二座「護國神山」，進一步成為全世界無人機的生產基地，讓台灣國防自主產業全面蓬勃發展，是值得努力的方向。

傅崐萁表示，行政院提出2100億元特別預算版本，國民黨團則提出2400億元、分6年編列的國防自主及無人載具發展方案。雖然各黨對相關版本有不同看法，但還是希望能盡快依照立法院相關程序處理，讓台灣的國防力量更加充實，提升保衛台灣的能力。至於與民眾黨團版本是否已經整合，傅崐萁表示，目前還在討論。