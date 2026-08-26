無人機條例今朝野協商 賴總統籲支持政院版：應為國家安全努力

賴清德總統兼民進黨主席26日於民進黨中常會表示，關於行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例》草案，立法院在26日下午將再次進行朝野協商，預計在本周五院會進行表決。他呼籲立法院朝野黨團，支持行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例》。

賴總統強調，行政院提出無人載具特別條例，是為了加速台灣整體防衛戰力提升、厚植國防自主量能，同時推動無人機、無人艇等無人載具的研發、生產及採購。尤其是，面對現代戰爭型態演進，以及無人載具技術發展日新月異，無人載具戰力已經成為國軍建構不對稱戰力的關鍵環節。

賴總統表示，透過特別預算的方式編列經費，才能真正回應國軍建軍備戰的高度需求與時效性，加速相關裝備建置，並同步帶動國內產業發展。

他提到，以目前在野黨團所提出的相關條例版本，不僅完全排除國軍所需的三大軍事無人載具採購，更將預算主管機關改為經濟部，而非國防部，明顯忽視國軍建軍備戰的專業評估與實際需求，更罔顧台灣強化防衛戰力的急迫性。

他指出，更重要的是，如果立法院在野黨團仍執意通過以年度預算編列為主張的條例版本，受限於年度預算額度，不僅可能排擠教育、社會福利等其他重要公共支出，也無法為國內無人載具產業提供穩定、延續且可預期的政策支持。

賴總統表示，如此一來，不僅無法有效建立國防自主量能，也可能讓台灣本土產業失去與國際非紅供應鏈持續接軌的重要契機。

賴總統重申，盼加速國軍不對稱戰力建構，也要透過國防需求帶動產業發展，讓台灣具備自主生產、持續研發及穩定供應的能力。這不僅是國防建軍的問題，更是台灣展現自我防衛決心的重要一步，希望朝野各黨都應為守護國家安全一起努力。