遲到總比不到好 蕭美琴：建置無人機防衛力量刻不容緩

副總統蕭美琴接受中央社及央廣聯合訪問時談到無人機議題，她說，外界確實對於台灣起步太遲有所質疑，但「遲到總比不到好」（better late than never），即便有些許落後，但相信台灣有能力盡速追上；她重申台灣的整體目標是嚇阻，提高犯台的門檻和難度，因此，立即建置無人機防衛力量，刻不容緩。

立法院長韓國瑜今天下午將主持無人機條例的朝野協商，力拚近日表決。蕭美琴在接受專訪時，從軍事安全、民生安全及產業三層次來論述無人機議題。

蕭美琴指出，從俄烏戰爭到中東衝突，可見無人機已成新式作戰主流，其他國家面臨各式風險及灰色地帶侵擾之際，無人機也開始成為主力部隊；舉例來說，鄰近俄羅斯的部分歐洲國家也提出建置無人機長城（Drone Wall）的計畫，作為面對俄羅斯可能擴大侵犯風險的重要防禦，此外，德國與日本、美國與德國也都在進行合作或演練，推演無人機投入戰場的效果。

蕭美琴表示，台灣所面臨的各項風險，包括中共持續對台施壓、武力威脅及灰色地帶侵擾等，台灣更應嚴肅看待自身防衛能力，尤其無人機已成為別的國家不可或缺的軍事力量，台灣更應加速推動相關建置。

從戰略角度看，蕭美琴說，國際社會關注台灣面臨中國壓力時，有沒有防衛意志與決心；從俄羅斯總統普亭決定侵略烏克蘭時不排除存在誤判和過度自信，台灣不能讓北京政權誤判台灣自我防衛的決心，姑且不論各種政治人物前往中國傳達何種訊息，倘若中國對於台灣建置無人機的國防預算支出、以及維持先進科技不對稱戰力的能力有所折損，進而產生誤判，認為台灣很容易就可以被打下來，將大幅增加台灣的風險，對台灣而言也是非常危險的事。

蕭美琴說，台灣整體目標是嚇阻（deterrence），其意義在於提高侵犯台灣的門檻及以武力侵犯臺灣的難度，讓任何想要侵犯台灣、以武力改變現狀的人都清楚知道其難度極高，永遠都不是侵犯台灣的時刻；在戰略層次上，立即建置無人機防衛力量，是刻不容緩的工作。

談到民生安全層次，蕭美琴以2024年0403花蓮大震救災為例，若提前幾年開始部署無人機，就能擁有更高階的無人機能快速進入災區，讓救災能量更快到位。

至於產業，蕭美琴說，台灣的無人機產業確實起步較晚，部分領域確實落後其他主要國家，像是中國大疆的無人機在全球市場扮演近乎壟斷的角色，技術與價格也具相當競爭力；美國在高階軍用無人機方面具領先地位；烏克蘭的無人機則每天都在實戰中接受測試，應對各種複雜情境的能力、技術，以及量產能力都相當成熟，他們目前一年無人機產量約數百萬架，量產能力確實超越台灣。

蕭美琴說，盡管台灣起步較晚，但她對台灣無人機產業仍深具信心；台灣今年上半年外銷的無人機數量已超過去年全年的數量，成長快速；此外，無人機產業不只是整機整合，亦包括各項零組件製造，以及作為「非紅供應鏈」的替代技術與產品，都已逐步開創國際市場；「相信只要達到預算及國內需求到位等前提要件，台灣無人機產業一定很快能追上國際腳步。」

透過訪問，蕭美琴再次說明行政院版特別條例優先籌購「濱海監偵型無人機」、「濱海攻擊型無人機」及「小型自殺無人艇」三項裝備的考量；她說，這三款無人載具都屬於委製型，符合台灣島嶼防衛及多域拒止的整體戰略需求，且需求量較大，屬消耗性裝備，因此需要建置國內產能；如果國內產業能夠建立這三項裝備的製造能量，未來就不需要透過冗長的軍購程序取得；如果能由國內自行委製，就可以掌控製造時程，讓所需裝備快速到位；她對台灣產業有信心，台灣有能力自行製造這些符合國內軍事需求的大量消耗型無人機。

蕭美琴也呼籲以特別預算編列，她說，為滿足軍事作戰相關需求，應由國防部主導無人機特別預算，若涉及關鍵技術開發，則由行政院統籌經濟部、國科會及其他單位支援；同時，也讓企業在委製項目中看到穩定的訂單及發展前景，整體產業就能因國內需求成長而有新突破。

有關442億元及2100億元兩筆預算的差異及必要性。蕭美琴表示，這兩筆預算是不同的運用模式。其一是用於產業發展，另一則是軍事的迫切需求；其中442億元是行政院用於創造國內產業發展環境，從技術、法規、需求及環境等面向，建構產業聚落與生態系，以支撐無人機產業發展。這與針對國防需求提出的2100億元目的不同；她說，軍事需求應該由國防部主掌，針對國防部的需求，希望是總額而非限定每年額度，每一年的預算需求並不完全相同，且相關預算仍應尊重國防部，依其建軍時程與實際需求進行規畫。