影／無人機條例下午協商 民進黨團籲藍白讓國防部主責

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今天上午舉行記者會，針對無人機相關特別條例表示，下午立法院將進行協商，從朝野各版本名稱都將「國防自主」列為核心，既然是以提升國防戰力為目的，主責機關就應由國防部負責。

莊瑞雄表示，行政院版為「國防自主無人載具採購特別條例」，國民黨版為「國防自主無人載具科技發展與採購條例」，民眾黨版本同樣強調「強化國防自主」。既然三個版本都把國防自主放在核心，「用膝蓋想也知道」主責單位應該是國防部，而不是經濟部。

他以無人載具需求為例指出，現階段規劃包括濱海偵監型無人機1416架、濱海攻擊型無人機20萬8200架，以及小型自殺型無人機1320架，都是依台灣實際戰力需求盤整，「如果把這些採購交給經濟部，經濟部也會覺得好奇怪」。

莊瑞雄指出，朝野版本最大的差異之一就是主責機關不同。民進黨認為國防戰力建置及不對稱戰力提升，本來就應由國防部主導，因為國防部最了解實際作戰需求。

至於經費，莊瑞雄表示，行政院版規劃5年投入2100億元，在野黨版本則規劃6年2400億元，並採逐年編列方式。他認為，若將整體戰力建置切割成一年一年的預算，「這個是耽誤戰力」，也會影響產業布局。

莊瑞雄強調，透過特別條例及長期採購計畫，可以讓國防部提出穩定、可預測的需求，讓國內業者敢於投資、擴產。他指出，國防產業最需要的就是「長單」，若沒有穩定訂單，銀行不敢融資、廠商不敢擴產，供應商也不願投入，最終甚至可能影響人才留任。

他呼籲朝野在下午協商時，應以國家安全及國防自主為優先，儘速凝聚共識，讓無人機產業取得長期且穩定的發展條件。