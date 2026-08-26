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無人機條例今再協商 綠黨團盼讓國防部主責、特別預算業者才敢擴大投資

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜今將召集朝野協商討論無人機條例草案，民進黨團幹事長莊瑞雄說，既然朝野版本都是強化國防自主，主責單位應是國防部，交給經濟部很奇怪；而國民黨6年2400億採年度預算，把戰力切割成一年一年，恐耽誤戰力，若是特別預算，業者敢擴大投資、擴產，能留住人才。

莊瑞雄今出席黨團輿情記者會，他說無人機條例草案朝野提出很多版本，付委一共13個版本。雖然民眾黨表達一定善意，但還是堅持編入年度預算，也沒有寫下預算金額；無人機條例草案最大的爭執點在於，用年度預算還是特別預算，以及主責機構是經濟部或國防部，黨團會繼續苦口婆心溝通，相信很快就會見真章。

莊瑞雄說，國人期待加強不對稱戰力，期待在野黨可以一起把台灣國防戰力提升，尤其在國防自主，既然條例大家都提到了是國防自主，主責機關應該把重責大任交給國防部，而不是單純由產業發展的經濟部。無人機產業可以分工，但國防戰力提升，主責在國防部較合理，比如國民黨立委賴士葆有兩個版本，其中一版也是用特別條例，把國防部需要的不對稱戰力建置放進去，期待在野黨之間一致，與執政黨能否形成共同意志。

媒體追問，在野黨若堅持回歸年度預算並由經濟部主責，不對稱戰力是否大打折扣？莊瑞雄說，既然朝野版本都是強化國防自主，主責單位應是國防部，且跟美方盤點需要採購包括1416架濱海偵監型無人機、20萬8200架濱海攻擊型無人機及1320架小型自殺型無人艇等，這些交給經濟部很奇怪。

莊瑞雄指出，行政院版是5年2100億，國民黨6年2400億採年度預算，把戰力切割成一年一年，恐耽誤戰力，若是特別預算，業者敢擴大投資、擴產，業者最怕的是沒有長單，讓銀行不敢融資，廠商不敢擴廠，且人才也會留不住，期待各個政黨可以再提出修正動議。

民進黨團書記長范雲說，我國防戰略最重要的盟友是美國，美國防部副部長曾說，台灣發展無人機產業是為了讓台灣擁有空中、水面與水下無人機的「蜂巢防禦系統」，但看到在野黨的條例變成「狸貓換太子」。雖然名稱都有國防自主，但是最後只剩產業，那最重要的防禦目標幾乎被稀釋掉。

特別預算 無人機 國防部

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