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F-16 Block 70何時飛抵台東？ 軍迷台東苦等2天：再留幾天看看

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍志航基地今晨仍有F-16戰機起降，吸引軍事迷及航空迷守候拍攝；首批全新F-16 Block 70何時抵達台東，外界持續關注。圖／讀者提供
空軍志航基地今晨仍有F-16戰機起降，吸引軍事迷及航空迷守候拍攝；首批全新F-16 Block 70何時抵達台東，外界持續關注。圖／讀者提供

我國向美國採購的全新F-16 Block 70戰機，傳出首批2架已完成交機，原本外界一度期待上周末飛抵台東志航基地，不過受到近期豪雨及天候影響，截至今天上午仍未見新機現身，反而是志航基地一早已有多架F-16戰機起降，引來軍事迷及航空迷守候拍攝。

由於首批F-16 Block 70返台時間受到高度關注，近日已有不少軍事迷專程前往台東等待。其中一名從台中前來的軍事迷表示，為了等待這2架新戰機，已經在台東待了2天，原本天氣狀況不錯，卻碰上這波豪雨，至今仍沒有看到新機降落。

他說，既然都已經等了2天，如果接下來幾天天候轉佳，不排除再多留幾天，希望能親眼見證我國首批F-16 Block 70飛抵志航基地的時刻。

一名從台北來的航空迷則表示，今天早上聽到志航基地傳出戰機起降聲，立刻興奮地趕往基地周邊，陸續看到F-16戰機降落，雖然不是外界等待的全新F-16 Block 70，仍拿起相機先拍再說，只要是戰機就不能錯過。

志航基地今天上午仍可見F-16戰機進行起降作業，基地周邊不時有軍事迷及航空迷觀察動態，期待能捕捉首批新戰機返台的畫面。

目前外界傳聞我國首批2架F-16 Block 70已完成交機，甚至有消息指稱戰機已抵達美軍關島基地，但是否已確定啟程飛往台灣，以及何時抵達台東，軍方並未公布明確時間。

軍事專家指出，我國向美國採購的66架F-16 Block 70戰機，交機過程涉及飛行測試、整補及相關作業，美方對交機及轉場細節也相當嚴謹，因此即使台灣天候逐漸轉佳，也不代表新機就會立即飛抵台灣。外界目前能掌握的資訊有限，首批2架新機究竟何時飛抵台灣，仍須等待相關單位正式訊息。

F-16 台東 台東志航基地

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