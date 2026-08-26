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賴總統：2027國防預算首破兆元 持續發展軍工產業

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統賴清德（左）26日在總統府主持中華民國115年9月份將官晉任授階典禮，晉任少將的李思賢（右）將赴海委會海巡署，賴總統表示，李思賢熟悉沿海岸巡以及巡防區指揮，期許攜手海巡人員，持續提升海域安全以及查緝能量。中央社
總統賴清德（左）26日在總統府主持中華民國115年9月份將官晉任授階典禮，晉任少將的李思賢（右）將赴海委會海巡署，賴總統表示，李思賢熟悉沿海岸巡以及巡防區指揮，期許攜手海巡人員，持續提升海域安全以及查緝能量。中央社

賴清德總統26日主持「中華民國115年9月份將官晉任授階典禮」。他表示，面對快速變化及複雜的臺海安全挑戰，明年度整體國防預算將首度突破一兆元，政府將持續落實國防自主、發展軍工產業，並提升國軍待遇，讓每一分國防資源，都轉化為可恃的防衛戰力。

賴總統致詞指出，當前，面對快速變化及複雜的臺海安全挑戰，要持續強化聯合作戰及跨機關協調的能力，讓各項防衛力量都能在關鍵時刻迅速應變、有效運作。

賴總統表示，國軍肩負守護國家的重責大任，政府就有責任提供充足的資源及穩定的支持。明年度整體國防預算，將首度突破1兆元，達到1兆1,225億元，持續超過GDP3%。政府也會落實國防自主、發展軍工產業，強化人工智慧、無人載具等新興戰力，讓每一分國防資源，都能轉化為可恃的防衛戰力。

賴總統指出，戰力的核心是人。政府也持續提升國軍待遇，包括從上個月開始，依作戰需求及勤務特性，新增第三類型戰鬥部隊加給，每月增加4,000元，在戰鬥部隊服役的義務役官士兵也同樣比照支領。過去10年，中央政府對軍公教也加薪五次之多。

賴總統認為，這些都是強化戰力的重要投資，但裝備要靠訓練，才能形成戰力；部隊更要靠信任，才能凝聚士氣。希望各位將軍深入部隊、了解官兵需求，帶領弟兄姊妹建立彼此信任、相互支持的團隊。大家共同努力，打造更有實力、更具韌性的國軍，守護國家安全、守護我們民主自由的生活方式。

國防預算 國防 軍工產業

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