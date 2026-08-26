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副總統專訪／蕭美琴：無人機是台灣機會 展現Taiwan Can Help

中央社／ 台北26日電
副總統蕭美琴（圖）表示，每個國家都需要無人機，但不是每個國家都有能力製造，這就是台灣的機會。台灣可透過自身製造能力與國際合作，讓無人機成為科技外交及區域合作的新工具。中央社
副總統蕭美琴（圖）表示，每個國家都需要無人機，但不是每個國家都有能力製造，這就是台灣的機會。台灣可透過自身製造能力與國際合作，讓無人機成為科技外交及區域合作的新工具。中央社

副總統蕭美琴表示，每個國家都需要無人機，但不是每個國家都有能力製造，這就是台灣的機會。她以日前出訪帛琉見證台灣無人機捐贈為例指出，台灣可透過自身製造能力與國際合作，讓無人機成為科技外交及區域合作的新工具。

蕭副總統接受央廣專訪闡述台灣無人機外交的重要性，強調無人機除軍事用途，也可應用於海洋保育、海上執法、偏鄉物流及醫療物資運送。

她表示，以無人機發展趨勢來看，未來每個國家都需要，而且都想要無人機，但不是每個國家都有能力製造無人機，這就是台灣的機會；台灣有需求，同時也有能力製造，友邦帛琉則是有需求但未必有能力自己製造，這就是台灣可以貢獻國際的地方。

她說，台灣與帛琉的無人機合作，就是「TaiwanCan Help」的具體展現。帛琉擁有廣大海域及分散島嶼，海洋保育及海上執法都是重要需求，若搭配無人機輔助，可提升相關管理及執法能力。

副總統說，帛琉這次獲贈的機種屬於訓練型，因為當地無人機應用才剛起步，但未來需求可能進一步擴及海上監偵、海上執法，甚至偏鄉醫療物資運送。這些需求不只對帛琉有幫助，也可能成為台灣與其他邦交國及印太地區國家合作的切入點。

她進一步表示，以帛琉而言，海洋保育是重要議題，當地有很多島嶼，而台灣也有類似問題，就是有時候要送藥或物資到偏鄉，未來也可以用無人機；在很多國家中，已出現無人機結合物流，相信以後會越來越普及，這也是另外一個商機。

其次，她說，帛琉的海洋保育或者是海上執法，帛琉海域這麼大，不太可能只用傳統的管理跟執法模式，無人機的輔助，會有很大的幫助。

副總統說，台灣在發展無人機的路上，國際的夥伴也很重要，現在是重要的關鍵時期，因為很多國家關心台海的和平跟穩定，也關注台灣有沒有能力貢獻區域的穩定安全；但也有很多國家看好台灣無人機的技術能力，以及製造量產能力。

她強調，這是很關鍵的時機，可以透過國際合作壯大台灣的機會。若無人機的相關預算不斷延遲、拖延或者被打折扣，都是在消耗國際夥伴對台灣的信心。

無人機 蕭美琴 帛琉

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