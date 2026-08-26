副總統專訪／蕭美琴：6年442億元計畫 4面向打造無人機產業生態系

副總統蕭美琴接受中央社專訪時表示，政府推出6年期的統籌型計畫，幫助無人機產業發展，從4大面向著手，包括法規、需求等，也要用政府力量支持產業，讓生態系更為完整。

立法院會8月14日三讀通過115年度總預算，針對行政院訂定為期6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，藍白提主決議，要求行政院應責成經濟部將442億元預算分6年平均編列，每年不得超過平均編列數。

副總統接受中央社專訪，闡述在未來6年計畫中，政府如何有效跨部會整合國防部的作戰需求跟經濟部的產業輔導，創造出足夠的國內需求，讓本土廠商敢再投資，形成規模經濟。

她說，除了國防軍用需求外，行政院針對民間的各種需求提出統籌型計畫，要用國家力量支持整體無人機產業發展，該計畫可分為4個面向。

副總統說，第1個面向就是法規環境的盤點，例如無人機要測試，或者安全、資安標準等，需建構法規環境，這也涉及哪些機種可以外銷，很多法規需要盤點，行政院正在進行。

第2個面向就是需求的創造，她說，除了國防需求外，在政府公務需求上，包括救災、防災、海巡、國土保育、環境監控等，又或者因應農村人口老化，撒肥料、噴藥，甚至研判哪些作物產量過剩、災後會勘等，甚至關鍵基礎設施安全等，都可用無人機補足人力缺口及時間上的效能。

副總統說，第3個面向就是技術跟國際合作，政府盤點技術上有哪些缺口，透過各項政策支持進行研發，也可透過國際合作引進國際技術，作為支撐。

副總統表示，第4個面向就是環境面，這包含產業聚落的形成。在晶片產業上，台灣很強的原因之一就是因為有完整的生態系，這個生態系不是只有台積電這種大公司，還有上下游、數百間的產業參與晶片供應鏈，因此生態系的建置很重要。

副總統指出，政府用國家力量，不管是在嘉義的亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創），又或者是漢翔帶頭成立台灣卓越無人機海外商機聯盟，把廠商以國家隊、台灣隊的方式帶到國際參展，讓剛起步的無人機產業不必單打獨鬥，形成一些產業聚落，用政府力量予以支持，讓生態系更為完整。

她再次說明，無人機不僅需要馬達、動力跟電池，還需要酬載、鏡頭及各種層次不同的模組，因此生態系的建置，對產業發展來說很重要，用政府力量支持產業，讓生態系能夠更為完整。

副總統表示，政府從此4大面向努力，並由行政院副院長鄭麗君盤點各項進度，目前有一些初步進展，她更感謝立法院最近經過討論後，支持此計畫，後續還有很多需要各界協助之處，也希望能獲得支持。