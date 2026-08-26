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副總統專訪／蕭美琴：無人機導入AI 台灣非紅供應鏈拚全球競爭力

中央社／ 台北26日電
副總統蕭美琴（圖）接受中央社專訪表示，台灣無人機優勢在提供國際社會信任的非紅供應鏈科技產品，透過國際合作、長期與大量訂單、融入AI，進而發展全球競爭力，這需要國家力量的支持。中央社
副總統蕭美琴（圖）接受中央社專訪表示，台灣無人機優勢在提供國際社會信任的非紅供應鏈科技產品，透過國際合作、長期與大量訂單、融入AI，進而發展全球競爭力，這需要國家力量的支持。中央社

副總統蕭美琴表示，台灣無人機產業起步比較晚，優勢在可提供國際社會信任的非紅供應鏈科技產品，未來透過國際合作、國內外長期與大量訂單、融入AI，進而發展全球競爭力。這需要國家力量的支持，「由立法院、全體國人同胞一起來支持它」。

外界認為，比起中國、美國或烏克蘭等國，台灣發展無人機產業的腳步是否太遲。副總統接受中央社專訪表示，「確實我們的產業起步比別人慢」，但並非無法後來居上，她對台灣的產業有信心。

副總統舉例，中國大疆無人機在全世界市場占有率幾近壟斷，技術、價格也相當有競爭力；美國高階軍用無人機超越台灣；烏克蘭每天在血淚中測試無人機，不僅有應對各種複雜情境的能力與技術，且產量一年高達數百萬架，產能大幅領先台灣。

副總統說，她對於台灣無人機產業仍深具信心。台灣無人機今年首季出口值已超過去年全年出口總額，台灣無人機不只是整機出口，在零組件製造或作為非紅供應鏈產品替代、技術跟產品，都逐步開創出國際市場，「我相信我們很快就能追上」，但有幾個前提，包括「政府預算要到位」。

外界期待，台灣能以半導體與AI矽盾優勢，讓無人機成為下一座護國神山產業。副總統表示，國際看好台灣無人機產業的地方不只在整機出口，還有包括感測、動力、飛控等模組出口，讓國際買家認為台灣是可提供值得信任的「非紅供應鏈」。

副總統說明，無人機不只是軍用，也可用在巡檢，或可能涉及隱私，以及民生的安全領域，因此無人機的酬載、感測或資料傳輸等，都要讓買家有一定程度的信任度。

她指出，近年來台灣不只是科技進步，也提供讓大家信任的科技產品，這就是關鍵。

副總統表示，非紅供應鏈帶來的附加價值，是台灣產業競爭力所在，未來還是得面對價格競爭，必須有大量且長期的產製需求，才能壯大台灣無人機產業的能量。

副總統也指出，越來越多國際廠商不只是採購，也與台灣進行技術合作，一起發展更具全球競爭力的產品，這也歸因於他們信任台灣，知道台灣在科技及研發上有逐步超前的能力，即便他們無法自己量產，還可以跟台灣合作量產。

她說，烏克蘭、美國、中國在無人機特定領域各有超前，台灣除了要建置無人機各領域綜合能力外，還能AI融入無人機載具，發揮關鍵性角色。

副總統指出，台灣過去重硬體、輕軟體。現今無人機具模組化、消耗性等特性，且迭代太快，每幾週就會有新技術。正因如此，為了能夠模組化，有一部分需要以軟體更新，因此國際也在討論「軟體定義的能力」，這是台灣需要建置發展的地方。

她表示，把AI融入載具中，使無人載具可以快速演算，例如當無人機應用於情監偵或工廠巡檢時，一旦發現異常，就能自動把警示資訊傳給需求者，讓人不用再一整天盯著畫面看。此外，AI還能賦予自主飛行與蜂群協作能力。這也是國際社會期待台灣可在技術貢獻的角色。

副總統說，無人機產業未來不只有軍事市場需求，也有民生等各領域需求。正如台灣早年的晶片產業，需要國家力量，「由立法院、全體國人同胞一起來支持它」，相信可以為台灣開創一個全新重要產業機會。

無人機 競爭力 半導體

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