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副總統專訪／蕭美琴：無人機發展涉法規限制 NCC停擺造成產業壓力

中央社／ 台北26日電
副總統蕭美琴（圖）接受中央社專訪表示，台灣發展無人機除了技術問題，也面臨測試空域及法規限制。由於新機型及通訊技術涉及射頻、頻譜使用，主管機關NCC停擺造成產業壓力。中央社
副總統蕭美琴（圖）接受中央社專訪表示，台灣發展無人機除了技術問題，也面臨測試空域及法規限制。由於新機型及通訊技術涉及射頻、頻譜使用，主管機關NCC停擺造成產業壓力。中央社

副總統蕭美琴表示，台灣發展無人機除了技術問題，也面臨測試空域及法規限制，行政院已盤點18個無人機測試空域，並設法縮短申請程序。由於新機型及通訊技術涉及射頻、頻譜使用，主管機關NCC的停擺也對產業造成壓力

蕭副總統接受中央社專訪，談及台灣無人機產業打入美國及全球供應鏈所面臨的技術、法規等挑戰。

她表示，法規及測試環境是台灣發展無人機產業另一項挑戰。她舉例，烏克蘭每天都在戰場實際測試，無人機技術發展與迭代速度非常快，「我們不希望用戰場跟血淚，來驗證我們無人機的能力」。

副總統說，台灣一方面可從國外引進技術，另一方面仍需要最基礎的測試環境，行政院目前積極盤點出18個大、中、小型無人機不同型態的測試空域。

副總統指出，台灣地狹人稠、空域非常擁擠，無人機測試必須考量居民及飛航安全，管理相對嚴謹。部分遠距型無人機因缺乏足夠空域，「只能飛上去繞圈圈」，藉以測試續航時間及距離。這部分可尋求國際合作，例如將台灣無人機帶到理念相近國家，在更大空域測試，甚至置於GPS干擾、電磁波環境較複雜的情境進行驗證，再依測試結果持續改良。

除了空域限制，副總統也點出頻譜法規問題。她說，新機型或新的通訊技術，都需要取得主管射頻、頻譜的國家通訊傳播委員會（NCC）同意使用，「現在NCC停擺，其實也對產業造成一定程度的壓力」。

她表示，希望朝野看到台灣在軍事安全與產業發展上的實際需求，讓相關配套及方案儘快到位。對於可在國內解決的問題，政府已盤點更多測試空域，也希望縮短過去長達數月的申請程序，降低測試門檻。受限地理環境無法克服的部分，透過國際合作解決。此外，政府亦持續推動資安標準與國際對齊，例如工研院近期取得美國海外首個「Green UAS」授權，即是一大重要進展。

NCC 無人機 壓力 蕭美琴 蕭副總統

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