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副總統專訪／蕭美琴看好台灣無人機產業 國際合作可彎道超車

中央社／ 台北26日電
副總統蕭美琴（圖）接受中央社專訪表示，台灣無人機雖然起步較晚，但透過國際合作可「彎道超車」。近年許多國際無人機廠商看好台灣，願意與台灣合作、在台製造。中央社
副總統蕭美琴（圖）接受中央社專訪表示，台灣無人機雖然起步較晚，但透過國際合作可「彎道超車」。近年許多國際無人機廠商看好台灣，願意與台灣合作、在台製造。中央社

副總統蕭美琴表示，台灣無人機起步較晚，但可透過國際合作「彎道超車」，藉由技術移轉、共同生產及合作，補足技術缺口、加速提升競爭力。近年許多國際無人機廠商看好台灣，也願意與台灣合作，甚至在台製造。

蕭副總統接受中央社專訪，談及台灣如何透過國際合作及多元採購管道，補足無人機戰力缺口，以及台灣無人機產業打入全球供應鏈面臨的挑戰。

面對中國威脅及無人機戰力的急迫需求，蕭副總統表示，國際合作可從「軍購、商購、委製」3個層次進行。軍購主要是對美軍購，商購有更多選項，尤其軍民兩用產品，可透過不同管道立即補足現有缺口。

至於委製，蕭副總統指出，台灣希望產品能達到國際標準、具有競爭力，並真正發揮守護台灣的功能。面對部分技術缺口，台灣產業也積極尋求國際合作。

她說，「我現在幾乎碰到每一家國際無人機公司，在台灣都有partner（夥伴）」，合作方式包括供應鏈合作、技術移轉、共同生產及共同合作。

蕭副總統指出，國際合作可以加速台灣無人機發展，「我們起步比人家慢，可是我們可以透過國際合作來『彎道超車』」，讓台灣站在更具競爭力、效能更好、功能更完整的基礎上，協助國防建軍。

蕭副總統強調，國際合作可以補足現階段技術與戰力缺口，但最終仍須強化國內自主生產及產業建置能力。

談及台灣無人機產業打入美國及全球供應鏈的挑戰，蕭副總統表示，技術缺口可以透過多元方式補足，包括由國內統籌型計畫支持法人開發及技轉，也可以引進國際技術。

她說，她對台灣的技術能力「非常有信心」，過去台灣許多產業都能快速到位甚至超前，因此無人機的技術缺口應可很快補足。國際合作可讓台灣在起步較晚的情況下，加速取得所需技術並提升產品能力。

她表示，很多國家關心台海和平穩定，也觀察台灣是否有能力貢獻區域安全，同時看好台灣的技術能力及製造量產能力。現在正是透過國際合作壯大台灣的重要機會，台灣也以行動證明自身的意志與能力。

蕭副總統 無人機 蕭美琴

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