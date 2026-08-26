快訊

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

影／新店捷運總站前公車左轉釀禍 行人腦出血昏迷、女乘客胸部挫傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

副總統專訪／蕭美琴：無人機應由國防部主導 預算延宕恐消耗國際信心

中央社／ 台北26日電
副總統蕭美琴（圖）接受中央社專訪表示，呼籲立法院支持可行的無人機預算方案，預算若持續延宕或打折，會消耗國際夥伴對台灣的信心。中央社
副總統蕭美琴（圖）接受中央社專訪表示，呼籲立法院支持可行的無人機預算方案，預算若持續延宕或打折，會消耗國際夥伴對台灣的信心。中央社

副總統蕭美琴表示，行政院新台幣442億元無人載具統籌型計畫與2100億元無人載具採購特別條例本質不同，前者著重產業發展環境，後者是迫切軍事需求。她呼籲立法院支持可行的無人機預算方案，預算若持續延宕或打折，會消耗國際夥伴對台灣的信心。

蕭副總統接受中央社專訪，談及無人載具產業發展、國防需求及立法院相關法案審議。

對於立法院日前審議通過新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，以及立院正在審議的2100億元國防自主無人載具採購特別條例，蕭副總統表示，兩者是不同的運用模式。

她說，442億元統籌計畫目的在創造國內無人載具產業發展環境，從公務需求、技術、法規，以及產業聚落與生態系等面向提供支撐；2100億元是針對國防需求，「一個是產業的發展，另外一個是軍事的立即需求，而且是蠻迫切的立即需求」；兩者雖然相輔相成，但不能相提並論。

立法院對於目前14個版本的無人載具條例草案協商未達共識，最快可能在28日表決。

蕭副總統表示，政府希望爭取社會認同，其中最重要的精神之一，就是「軍事的需求應該由國防部來主管」，因為只有國防部最清楚作戰所需無人機的機型、機種、規格與功能。

她透露，曾有美國訪賓詢問不同版本差異，她反問對方，「如果你們由商務部主導戰爭部需要的無人機，你覺得這個講得通嗎？」因此，軍事需求仍應回歸國防部主管。

至於部分版本規劃相關預算每年以400億元為限，蕭副總統指出，建軍支出不會平均分配在各年度，例如起步年度可能需求較小，僅需100多億元，但隔年若進入裝備到貨高峰，需求可能達500億、600億元。因此，不宜以固定年度上限限制，應尊重國防部依照建軍時程及實際需求規劃。

她表示，台灣無人機發展起步較慢，各國技術又快速進展，「我們每拖一個月，其實就是技術上，或者是我們能力建構上，失去了那一個月的機會」，無論從自身安全、避免各方誤判台灣自我防衛決心，或國際合作能量而言，都需要國家力量帶動產業發展及國家安全。

她強調，「國家安全是不分顏色的，安全跟科學都是不分顏色的」，不應成為政治競爭工具；但在預算不斷延遲、拖延或被打折扣的過程中，「也都在消耗這些國際夥伴對我們的信心」。

她呼籲立法院支持「可行的」行政院方案，若最終通過的預算設定許多讓國防部窒礙難行的條件，仍可能造成延遲；由國防部主導多年期特別預算，讓產業看得到未來的「大單、長單」，也是此次特別預算的重要目標。

無人機 國防部 預算 蕭美琴 立法院

延伸閱讀

無人機條例本周闖關 在野黨盼美技術移轉

無人機預算明黨團協商 業界呼籲採追加特別預算

無人機條例拚本周完成三讀 民眾黨團：沒寫金額可以想成是無限大

航見科技用「中國製造」爽拿政府標案 民眾黨團批國防部查核不實

相關新聞

無人機條例今再協商 綠黨團盼讓國防部主責、特別預算業者才敢擴大投資

立法院長韓國瑜今將召集朝野協商討論無人機條例草案，民進黨團幹事長莊瑞雄說，既然朝野版本都是強化國防自主，主責單位應是國防部，交給經濟部很奇怪；而國民黨6年2400億採年度預算，把戰力切割成一年一年，恐耽誤戰力，若是特別預算，業者敢擴大投資、擴產，能留住人才。

遲到總比不到好 蕭美琴：建置無人機防衛力量刻不容緩

副總統蕭美琴接受中央社及央廣聯合訪問時談到無人機議題，她說，外界確實對於台灣起步太遲有所質疑，但「遲到總比不到好」（better late than never），即便有些許落後，但相信台灣有能力盡速追上；她重申台灣的整體目標是嚇阻，提高犯台的門檻和難度，因此，立即建置無人機防衛力量，刻不容緩。

主持將官晉任 賴總統：政府會持續發展無人載具等新興戰力

賴清德總統今日上午主持「中華民國115年9月份將官晉任授階典禮」時表示，面對快速變化及複雜的台海安全挑戰，明年度整體國防預算將首度突破1兆元，持續超過GDP3%；政府會落實國防自主、發展軍工產業，強化人工智慧、無人載具等新興戰力，讓每一分國防資源，都能轉化為可恃的防衛戰力。

影／無人機條例下午協商 民進黨團籲藍白讓國防部主責

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今天上午舉行記者會，針對無人機相關特別條例表示，下午立法院將進行協商，從朝野各版本名稱都將「國防自主」列為核心，既然是以提升國防戰力為目的，主責機關就應由國防部負責。

F-16 Block 70何時飛抵台東？ 軍迷台東苦等2天：再留幾天看看

我國向美國採購的全新F-16 Block 70戰機，傳出首批2架已完成交機，原本外界一度期待上周末飛抵台東志航基地，不過受到近期豪雨及天候影響，截至今天上午仍未見新機現身，反而是志航基地一早已有多架F-16戰機起降，引來軍事迷及航空迷守候拍攝。

部隊鍋EP284｜漢光42號演習總檢討！從實戰化思維到縱深防禦 國軍變了多少？

為期10天9夜的漢光42號演習總算落幕了！這一次隨著6月的「立即備戰」、7月的「聯合防禦」到8月的「漢光42號」，到底有沒有呈現完整的連貫性？中間跟過去又有哪些不同？當海空優勢不再是絕對保證，國軍如何從傳統海空聯合反登陸，轉向縱深與城鎮的持久防禦？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。