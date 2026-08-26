副總統專訪／蕭美琴：無人機應由國防部主導 預算延宕恐消耗國際信心

副總統蕭美琴表示，行政院新台幣442億元無人載具統籌型計畫與2100億元無人載具採購特別條例本質不同，前者著重產業發展環境，後者是迫切軍事需求。她呼籲立法院支持可行的無人機預算方案，預算若持續延宕或打折，會消耗國際夥伴對台灣的信心。

蕭副總統接受中央社專訪，談及無人載具產業發展、國防需求及立法院相關法案審議。

對於立法院日前審議通過新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，以及立院正在審議的2100億元國防自主無人載具採購特別條例，蕭副總統表示，兩者是不同的運用模式。

她說，442億元統籌計畫目的在創造國內無人載具產業發展環境，從公務需求、技術、法規，以及產業聚落與生態系等面向提供支撐；2100億元是針對國防需求，「一個是產業的發展，另外一個是軍事的立即需求，而且是蠻迫切的立即需求」；兩者雖然相輔相成，但不能相提並論。

立法院對於目前14個版本的無人載具條例草案協商未達共識，最快可能在28日表決。

蕭副總統表示，政府希望爭取社會認同，其中最重要的精神之一，就是「軍事的需求應該由國防部來主管」，因為只有國防部最清楚作戰所需無人機的機型、機種、規格與功能。

她透露，曾有美國訪賓詢問不同版本差異，她反問對方，「如果你們由商務部主導戰爭部需要的無人機，你覺得這個講得通嗎？」因此，軍事需求仍應回歸國防部主管。

至於部分版本規劃相關預算每年以400億元為限，蕭副總統指出，建軍支出不會平均分配在各年度，例如起步年度可能需求較小，僅需100多億元，但隔年若進入裝備到貨高峰，需求可能達500億、600億元。因此，不宜以固定年度上限限制，應尊重國防部依照建軍時程及實際需求規劃。

她表示，台灣無人機發展起步較慢，各國技術又快速進展，「我們每拖一個月，其實就是技術上，或者是我們能力建構上，失去了那一個月的機會」，無論從自身安全、避免各方誤判台灣自我防衛決心，或國際合作能量而言，都需要國家力量帶動產業發展及國家安全。

她強調，「國家安全是不分顏色的，安全跟科學都是不分顏色的」，不應成為政治競爭工具；但在預算不斷延遲、拖延或被打折扣的過程中，「也都在消耗這些國際夥伴對我們的信心」。

她呼籲立法院支持「可行的」行政院方案，若最終通過的預算設定許多讓國防部窒礙難行的條件，仍可能造成延遲；由國防部主導多年期特別預算，讓產業看得到未來的「大單、長單」，也是此次特別預算的重要目標。