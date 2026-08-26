副總統專訪／蕭美琴：台灣是印太和平穩定樞紐 無人機角色關鍵

副總統蕭美琴接受中央社專訪表示，台灣是印太地區和平與穩定安全的樞紐，而無人機正是打造軍事與防衛力量的關鍵；透過無人載具特別條例採購3型符合島嶼防衛、多域拒止戰略的無人機、無人艇，可強化防衛，並以政府長期與大量訂單，壯大台灣產業能量，打造非紅產業國際競爭力。

行政院擬透過國防自主無人載具採購特別條例草案，以新台幣2100億元籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機以及自殺無人艇，但立法院朝野黨團日前對行政院、國民黨團、民眾黨團等14個版本的無人載具條例草案，未能達成共識。

針對行政院版籌購無人載具的區域安全重要性，蕭副總統接受中央社專訪時指出，從整個印太地區角度來看，台灣是整個區域和平穩定安全的樞紐，只要台灣在維持穩定上能有積極貢獻，對整個印太地區的和平穩定就能產生相當效果。

至於籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機以及自殺無人艇，蕭副總統強調，國防部需要的「絕對不只是3項」。

她指出，國防部籌購無人載具的方式，包括軍購、商購與委製，政院特別條例所採購的3項無人載具，是屬於「委製」。

蕭副總統解釋，「軍購」像是近期運抵台灣的MQ-9B無人機、屬於高規格的特殊無人機，數量不多、且沒有大量生產，引進後可以彌補台灣戰力缺口；「商購」是在全球現貨市場，尋找可以立即滿足台灣作戰需求的項目。

至於「委製」方面，蕭副總統指出，就是要看軍方需求，且不僅是為了產業，而是以國防作為出發點。這也是政府為何會堅持，必須以「國防部」作為主管機關，因為濱海監偵型、濱海攻擊型無人機以及自殺無人艇這3類無人載具，是立基於島嶼防衛的作戰需求，以及「多域拒止」整體戰略，屬於需求量大、會消耗，要建置國內生產量能。

蕭副總統說，軍購程序非常複雜冗長，牽涉政府對政府、出口審查以及美國的「知會國會」等諸多程序，台灣若能透過委製、自己掌控製造時程，甚至可快速到位，再加上政府對台灣的產業有信心，對於符合需求的大量消耗型無人機，台灣能夠自己做，並透過特別預算採購，讓產業也能看得見未來。

她指出，政府幾年前初次嘗試「軍用商規」無人機的國內委製案，結果每一台無人機的單價都非常高，超過當時的國際行情，原因是需求量太小，導致開發成本都攤列在採購的少量無人機單價內。

蕭副總統說，她曾詢問無人機業者為何不用機器人自動化生產，業者答覆如果全自動化、一天產量可能超過上千架，但沒有那麼大的訂單；且當前討論的無人機已不是玩具機種，而是要能面對海上風浪、GPS被干擾等複雜作戰情境，這就需要人工智慧（AI）決策的大腦在無人機上。

「真的需要讓產業可以看得到未來」，蕭副總統說，無人機需要的通訊、導控、動力、酬載、鏡頭等相關模組，台灣很多業者都有能力可以參與；但要業者出資去開發這些模組、投資自動化產線，也要讓業者看到未來性、看得到訂單。

蕭副總統表示，台灣想建構無人載具產業一定的競爭力、產業韌性、非紅供應鏈穩定性，甚至是投資新技術、量產與自動化技術，都需要讓產業能看到前景，透過政府大量採購，業者就可建構能量，自然會有國際訂單與國際競爭力，接下來廠商可以壓低價格，在國際市場除技術與非紅供應鏈競爭力外，也能有價格競爭力。

對於在野黨版無人機特別條例以「經濟部」作為主管機關，蕭副總統表示，經濟部不會知道國防部的作戰技術需求，但對於技術缺口，仍需要經濟部、國科會以及其他單位支援，所以要由行政院的「統籌型」計畫來支撐關鍵技術開發；國防部主管主導作戰需求，台灣產業在無人機項目裡能看到長單、大單、看到未來，讓整體產業因為國內需求而成長、新突破。