副總統專訪／蕭美琴建置無人機戰力刻不容緩 不讓北京誤判台灣防衛決心

副總統蕭美琴接受中央社專訪，從軍事安全、民生安全與產業發展3面向闡述無人機預算重要性。她說，若不對稱作戰戰力被打折扣，讓北京誤以為台灣可以很容易打下來，對台灣的危險非常大，「我們不能讓北京政權誤判台灣自我防衛的決心」，建置無人機防衛力量刻不容緩。

行政院6月18日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，將逐年籌編預算上限新台幣2100億元，盼籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機以及小型自殺無人艇；包括行政院，立法院國民黨團與民眾黨團等總共提出14個版本的無人載具條例草案，立院朝野20日協商無共識，全案保留。

副總統蕭美琴接受中央社專訪，從全球戰略環境與台灣軍事安全、民生安全以及產業發展等3面向，闡述台灣發展無人機產業的重要性。她表示，如同英文所說Better late than never.（遲到總比不到好），外界的確有聲音認為政府投入太遲、太慢，但台灣即使落後，也還是能快速補足能力。

她以無人機在全球戰略重要性分析說，從俄羅斯侵犯烏克蘭以來，各國看到無人機在烏克蘭防禦上已成為不對稱戰力重要關鍵一環，且烏克蘭這幾年血淚經驗顯示，無人機在技術迭代、作戰方式與戰術等呈現快速演化，並出現情偵監、攻擊乃至運送物資等多元化應用。

蕭副總統表示，除俄烏戰爭，無人機也成為美伊衝突這場新式作戰的要角，而其他國家面臨各式風險與灰色地帶侵擾，無人機也開始成為主力部隊。她去年11月造訪歐洲議會的前幾天，布魯塞爾機場就因無人機侵擾而關閉。鄰近俄羅斯的歐洲國家規劃建置dronewall（無人機長城），用以防禦俄羅斯的可能侵犯。

她說，不少國際訪賓都曾提出同樣的問題，當台灣面臨中共持續施壓、各種灰色地帶侵擾乃至武力威脅時，「我們的防衛意志與守護自己國家的決心，到底存不存在？」

蕭副總統以俄烏戰爭為例說，不排除俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）誤判或過度自信，而做出侵略烏克蘭的決定，但台灣絕對不能讓北京政權誤判台灣自我防衛的決心；台灣整體目標是嚇阻（deterrence）與多域拒止，其意義就是將侵犯台灣的門檻拉得非常高，讓想要侵犯台灣的人知道難度太高、永遠都不會出現該侵犯台灣的時刻，因此建置無人機的防衛力量刻不容緩。

副總統也強調，總統賴清德多次重申，「我們對於台灣的自我防衛是有決心與意志」，這就是為什麼賴總統會提特別預算。

她說，台灣國防預算逐年增加，不只裝備精進，也增加對軍人的照顧。無人機在現代的戰場上，不管是灰色地帶或者中東跟歐洲所看到的各種衝突上，扮演關鍵跟不可或缺的角色。「不只是無人機，還有反制無人機的能力，都是刻不容緩，我們迫切需要建置的。」

無人機除了是建構軍事安全的主要防衛力量外，蕭副總統也進一步闡述第2大面向，無人機可以提升風災、雨災、震災救災能量，在民生安全應用的重要性。

她以2024年4月的花蓮大地震後續救災為例指出，當時位在太魯閣的晶英飯店有員工搭乘巴士失聯，但因缺乏能自動避障、自動尋找，以及用AI辨識與快速定位的無人機，延誤了救援時間。土耳其無人機救難團隊在地震過後數天來台幫忙，但也過了幾天。

另一案例是馬太鞍溪、萬里溪的堰塞湖，蕭副總統說，堰塞湖都位處深山地區，就需要更高規格、能在複雜地理環境取得現場數據的設備，甚而能做出3D模擬圖；從防災、救人等民生安全角度看，乃至是日常的工廠、橋梁等安全巡檢，台灣都需要無人機。

第3大面向是發展無人機可以帶動台灣非紅供應鏈產業發展。蕭副總統表示，台灣無人載具起步比他國慢，但台灣人真的很厲害，台灣今年上半年無人機外銷量，已經超越去年全年；不只是整機，也包含各種零組件，或是做為非紅供應鏈的替代、技術與產品，相信台灣無人機產業很快就能追上。

「前提是預算一定要到位」，蕭副總統指出，不少外賓訪台時都想採購台灣無人機產品，因為各國正部署可以被信任、非紅供應鏈的無人機；外賓也會同步詢問台灣國防部有無採購台灣自己的無人機產品，這代表如果台灣本身也有無人機產品的需求、自己也在用，對於產業開拓國際市場，會有相輔相成的加分作用。

蕭副總統說，不論是軍事安全、民生安全與產業發展的角度，台灣無人機的起步都比較慢，但是她有信心，只要國人不分黨派支持，相信無人機可以成為技術面、產業面等各領域，尤其在安全領域，扮演守護國家的關鍵力量。