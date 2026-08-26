聽新聞
0:00 / 0:00

無人機條例今再協商 藍白整合終極版

聯合報／ 記者唐筱恬王小萌張曼蘋洪哲政／台北報導

立法院長韓國瑜今天將召集朝野協商討論無人機條例草案，擬明天加開院會或本周五院會三讀闖關。據了解，藍白仍在溝通討論最終版本中，白營反對將二四○○億元金額放入條例中，但不排除調整預算金額上限；國民黨團則認為空白授權相當危險，必須明確寫出金額。

目前無人機條例草案主要版本的差異，在於行政院規畫二一○○億元特別預算，採購濱海監偵型無人機等；國民黨團及民眾黨團均主張編在年度預算，但國民黨團分六年編列二四○○億元，民眾黨團則未列入金額。

國民黨團總召傅崐萁表示，藍白對無人機相關獎助、扶持國內無人機產業有共識，但國民黨團還是主張要在條例中寫入金額，否則空白授權相當危險，「萬一民進黨一年編列五千億元，再送來立法院，怎麼辦呢？」兩黨還會繼續溝通。也有國民黨團幹部認為，若不寫出金額，也可能被質疑無人機編列預算「零元」。民眾黨籍經濟委員會召委洪毓祥表示，兩黨團應該會朝向整合方向。

不過，民進黨立委鍾佳濱昨與產學界開記者會呼籲，無人載具產業需要「長單、大單」，跨年度特別預算有其必要。

台翔航太工業公司代理總經理呂宜諠表示，若在野黨堅持採取「單年度預算」核算，四個關鍵環節將直接扼殺產業，包括短期採購無法支持擴產；若無法取得穩定的長單，無人機產業將面臨「大批倒閉潮」，人才也將外流到其他國家。

台大無人載具研發設計中心主任李綱說，台灣具備完整ＡＩ供應鏈，建議行政院成立專案辦公室，並建立跨黨派監督機制，加速台美、台歐、台日共同製造與技術合作。

此外，針對在野立委日前踢爆航見科技以中國大陸製晶片、飛控板混進採購案，國防部向立法院報告表示，未來將明定投標廠商須「概括性」同意接受資金及人員查核；而廠商查驗或驗收不合格，即刊登政府採購通報，自刊登的次日起，當事廠商後續不得參加投標或作為決標對象或分包廠商，建構廠商汰劣退場機制。

藍白 無人機 韓國瑜

延伸閱讀

無人機條例本周闖關 在野黨盼美技術移轉

無人機條例拚本周完成三讀 民眾黨團：沒寫金額可以想成是無限大

無人機預算明黨團協商 業界呼籲採追加特別預算

廠商以陸製零件混無人機購案 國防部提防堵方案

相關新聞

賴卓南下勘災 賴總統：罵中南部治水錢不公平

南部連日豪雨成災，有別於前一天的態度，賴清德總統、行政院長卓榮泰昨天都南下勘災。賴總統說，全台治水最早在大台北地區、經費累積較多，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平、情何以堪，這是沒有必要的批評。國民黨高雄市長參選人柯志恩指出，治水沒有藍綠，更沒有南北之分，請賴總統停止政治卸責，人民要問的是數千億治水經費，為什麼人民還是淹在水裡？

司法崩潰 立委要打破總員額法魔咒

為解決基層司法人力短缺、過勞的崩潰危機，民眾黨立法委員陳昭姿昨舉辦「突破總員額法魔咒，挽救基層司法人員過勞危機」公聽會，書記官、法警及監所管理員三大司法基層代表齊指「補人、加薪、免過勞」才留得住人，卻被行政院人事總處主管的總員額法綁死。

司法基層職等提升 司院、法務部樂見

基層司法人員低薪、過勞的慘況，導致各地院、地檢署「有將無兵」，國家司法制度瀕臨停擺。司法院副秘書長李釱任昨在公聽會上回應，司法院對法警提升職等樂觀其成；曾任書記官的法務部主秘余麗貞也坦承，書記官與法警的待遇、薪資結構確實有努力空間。

歷史上的今天／蔣中正1970年涵碧樓接見美副總統安格紐

1970年8月26日，時任總統蔣中正和美國副總統安格紐舉行會談，就世界局勢、亞洲問題和中美兩國共同關切事項廣泛交換意見。安格紐副總統曾向蔣總統說明，保證美國忠誠履行對華條約義務。 蔣中正總統在日月潭涵碧樓接見安格紐，據我方官員說，安格紐曾請教蔣中正總統對世界一般局勢的見解，特別是對亞洲局勢的看法。安格紐曾就美國面臨的內政和經濟間題，向蔣總統有所陳述。他說，由於經濟上的困難，美國政府在施政上不免有所「緊縮」，不過這絕不影響美國履行對盟邦條約義務的能力。

台中寵物政見 何欣純提加碼、江啟臣規畫中

毛小孩成現代人寵兒。民進黨台中市長參選人何欣純昨發表寵物政見，她提出升級公園寵物專區，補助領養犬貓打疫苗五百元，還加碼推出台中版五百元寵物券，植入晶片可到寵物用品店消費。國民黨台中市長江啟臣辦公室表示，對於毛小孩政見正蒐集意見與規畫，日後再正式公布。

選情初探／苗栗縣頭份市長選舉 藍綠青壯世代對決

苗栗縣下屆頭份市長選舉呈現藍、綠青壯世代對決的局面，國民黨提名縣議員徐功凡參選，無黨籍曾玟學獲民進黨支持，以結盟方式代表泛綠陣營參選；頭份市是苗栗縣人口最多的城市，也是全縣最大票倉，已成兵家必爭之地，年底將是兩名青壯世代精英的頂尖對決，勝負難料。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。