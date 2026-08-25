廠商以陸製零件混無人機購案 國防部提防堵方案

國軍採購無人機高喊須「非紅供應鏈」，但中國大陸製晶片、飛控板卻仍混進採購案。國防部近期向立法院報告表示，未來將明定投標廠商須「概括性」同意接受資金及人員查核；而廠商查驗或驗收不合格，即刊登政府採購通報，自刊登的次日起，當事廠商後續不得參加投標或作為決標對象或分包廠商，建構廠商汰劣退場機制。

航見科技涉嫌在陸軍8軍團無人機採購案使用大陸製製晶片、飛控板，甚至透過貼牌、遮蔽標示。負責人張東琳已被羈押。

民眾黨立法院黨團進一步揭露，航見科技早在2019、2020年間，就曾涉及大陸製零組件與產地爭議；但自2016年至今，仍取得46筆政府標案，總金額約7631萬元，2025年甚至取得經濟部產發署最高1700萬元補助。引起國民黨立委馬文君等立委批評。

對於投標無人機廠商汰劣退場機制，國防部表示，依2026年2月24日工程會修頒「遙控無人機 採購作業指引」，從預算編列、採購策略應用、平戰轉換共通性規格、國產化及非紅化供應鏈、應施檢 測事項、管理使用列帳及保險等相關注意事項，使各軍種辦理無人機採購，於契約中納入概括性同意條款，明定廠商須同意接受資金及人員查核，以因應未來平戰轉換與全社會防衛韌性無人機採購所需，做為國軍辦理無人機採購的依循。

國防部進一步指出，相關政策督管及各軍種建案需求等單位， 透由工程會公告𠈹拒絕往來廠商查詢及最有利標評選等雙重機制，藉以過濾不良廠商及遴選具備能力投標廠商；同時將加強履約管理及驗收作為，廠商查驗或驗收不合格，即依政府採購法，刊登政府採購通報，自刊登之次日起，該廠商後續不得參加投標或作為決標對象或分包廠商，以上開正向循環方式建構廠商汰劣退場機制。