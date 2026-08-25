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巴拉圭擬引進AT-3等型機 學者：強化友邦國防影響力

中央社／ 台北25日電
圖為空軍AT-3。 聯合報系資料照
圖為空軍AT-3。 聯合報系資料照

外媒報導，友邦巴拉圭正與台灣洽談引進F-5戰機與AT-3教練機，重建噴射機戰力。學者指出，AT-3教練機雖已不符台灣國防需求，但仍十分堪用，若能轉移AT-3予巴拉圭將能提升邦誼，並強化巴拉圭國防戰力與區域影響力。

南美軍事網站「防務區域」（Zona Militar）報導，巴拉圭正與台灣洽談引進噴射戰機，評估以F-5與AT-3來重建中斷20多年的噴射戰力，預計2027年起引進10至15架。

外交部回覆中央社記者詢問表示，台灣與巴拉圭邦誼深厚友好，雙方政府長期維持各領域交流合作，並持續就共同關切事項保持密切溝通。對於相關報導，外交部一貫不評論涉及友邦國防及軍事事務。

F-5型戰機已於去年7月自空軍除役，AT-3則是在今年7月底完成最後一批飛行任務，正式由勇鷹新式高級教練機接棒，軍方將擇期舉辦除役典禮。

針對巴拉圭若引進AT-3教練機，國防院副研究員舒孝煌表示，AT-3教練機對於不需要應付高強度衝突的國家，是相當適合的機型，且經過一定程度的修整，仍然十分堪用；AT-3過去曾做過改裝測試，可掛載空對空飛彈、雄風二型反艦飛彈，以及機砲、火箭彈、通用炸彈等對地武器，具有升級空間。

舒孝煌說明，若台灣轉移AT-3教練機給巴拉圭，除了可以強化邦誼，並能提升巴拉圭的國防戰力，也能強化其區域影響力。

至於採轉移無人機取代AT-3或F-5型戰機是否可行，舒孝煌指出，小型無人機只能協助地面部隊監偵、戰區偵查等用途，大型無人機只能涵蓋一部分的空中密接支援，現今僅有非常少數的無人機具備空對空作戰能力，且操作大型無人機需要訓練有素的操作人員，並建置地面導控站與維保體系，技術門檻不見得比操作有人飛行的戰機低。

退役空軍上校、飛行學員階段曾駕駛AT-3教練機超過100小時的宋文溪指出，AT-3是「非常容易學、非常好飛」的噴射教練機，且穩定性高，所以雷虎小組長期使用AT-3作為飛行表演的機種，也因為採商用雙引擎發動機、安全性高，加上商用發動機讓維修成本以及每小時的飛行成本，都比戰機低很多。

宋文溪表示，勇鷹高教機承接空軍飛行訓練任務後，台灣無須再維持AT-3機隊，但AT-3屬於教練機，使用年限比戰鬥機長，且AT-3是由漢翔公司的前身航發中心生產，維保也都是漢翔公司負責；若巴拉圭引入AT-3，勢必將由漢翔公司負責後勤維修，並派出台灣技術人員在當地協助，也能創造漢翔公司價值，助益台灣國防經濟。

巴拉圭 國防 外交部

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