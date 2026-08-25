屏東九鵬火箭試射異常 蘇清泉：不能以「落在安全範圍」當檢討終點

屏東九鵬基地日前衛星運載火箭測試，火箭在飛行初期出現軌道異常，隨後依既定應變程序啟動自毀，雖未釀傷亡，但巨大聲響加上距離部落相當近，引發地方關切。立委蘇清泉今舉行「中科院運載火箭失效港仔及九棚村地方說明會」，要求中央不能以「落在安全範圍」作為事件檢討終點，應以更高標準建立九鵬基地長期安全治理制度。

今天說明會由立委蘇清泉主持，中科院副院長簡定華、公關副主任胡萬鵬、陳志祥、系發中心副主任林正賢、九鵬基地主任馮景明、九鵬公關主任江祥魁，以及國會聯絡人詹賢文、徐俊傑等出席，就火箭試射異常經過、後續調查及地方安全議題說明。

蘇清泉說，國家發展自主太空科技具有重要戰略意義，支持台灣提升太空科技與國防自主能力，也理解尖端科技研發不可能保證每一次測試都成功；但「科技試驗容許失敗，不代表公共安全可以打折」。此次事件沒有人員傷亡，是值得慶幸的結果，但不能因此降低檢討標準，更不能把「這次沒有出事」視為「未來就一定安全」。

蘇清泉表示，「初期軌道異常」是事件現象不是事故原因；啟動自毀則是緊急處置手段，不能等同於風險已完全受控制。中央除遙測資料分析及系統參數修正，更應在不涉及國安機密的前提下，讓地方了解異常狀況、預定與實際飛行軌跡差異、自毀啟動時序、實際墜落位置及碎片散布範圍，以及與周邊住宅、道路、部落等區域的距離。

蘇清泉要求中央進一步建立「正常飛行、軌道異常、自毀處置、最壞情境」等不同狀況的風險圖，並模擬自毀指令若出現5秒、10秒、20秒甚至30秒延遲時，可能造成落區變化，透過科學數據及模型讓安全判斷接受公開檢驗。安全不能只是一句由執行單位提出結論，必須有數據、模型及專業審查作為依據。

「該支持科技發展，全力支持；該守住的安全底線，寸步不讓」，蘇清泉說，真正成熟的國家建設，不是要求地方接受風險，而是用最高標準預防風險、用透明制度面對事故，並用完整的安全體系保障人民。