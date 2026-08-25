航見科技拿下46筆標卻爆中國零件爭議 馬文君追問政府為何沒列管

國軍近年高喊打造「非紅供應鏈」，卻爆出航見科技涉嫌在陸軍八軍團無人機採購案使用中國製晶片、飛控板，甚至疑有貼牌、遮蔽標示規避查驗。立委馬文君表示，航見過去就曾出現中國零組件爭議，卻仍持續取得政府標案及補助，質疑政府供應鏈風險管控失靈。

航見科技涉嫌在國軍無人機採購案使用中國製零組件案持續延燒，負責人張東琳已遭羈押。馬文君指出，這起案件不應只追究廠商有無違法，更應追問政府為何在過去已出現相關爭議後，仍讓同一家廠商持續進入國防及政府採購體系。

馬文君表示，民眾黨立法院黨團揭露，航見科技早在2019、2020年間，就曾涉及中國製零組件及產地爭議，但從2016年至今，仍取得46筆政府標案，金額約7631萬元；2025年甚至取得經濟部產發署最高1700萬元補助。

她質疑，若航見過去涉及中國零件爭議的紀錄屬實，中科院、國防部及經濟部之間是否有完整的資訊通報與風險列管機制？一家公司曾出現國防採購相關爭議，為何後續仍能取得標案與政府補助，相關審查究竟如何進行，都應向外界說明。

馬文君也質疑張東琳曾任桃園市青年諮詢委員，並與前總統蔡英文、前桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅等綠營政治人物公開互動，是否因與綠營關係良好，得以持續獲得政府標案、鉅額補助？既然有這樣的質疑，政府就應把標案與補助審查過程交代清楚。

她強調，國軍推動無人機國產化及「非紅供應鏈」，不能只看最後組裝廠商或機體外觀是不是台灣製造，更不能等到貨品進場、驗收時才發現中國製零件。

馬文君認為，從晶片、飛控板、通訊模組到次級供應商，都應建立完整的供應鏈追溯機制，不能只查第一層廠商。若契約一再強調不得使用中國製零組件，最後卻仍透過供應鏈層層轉手進入國軍採購案，顯示現行查核機制恐怕存在漏洞。

她表示，第一次發生問題，可以究責廠商違約；但多年後類似爭議再度出現，就不能只用「廠商違規」解釋，國防部應重新檢視過去案件是否有確實列管、通報及追蹤。

馬文君要求國防部全面清查既有無人機採購案及供應商紀錄，並一路追查次級供應鏈，釐清是否還有其他廠商存在類似風險，唯有把供應鏈查到底，才能真正落實國軍所宣稱的「非紅供應鏈」。