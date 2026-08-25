部會採購無人機須向軍事規格對齊 國防部：平戰轉換用

立法院明天將再次協商無人機條例，國防部日前特別向立法院說明表示，為使各公部門所採購的無人機可達「軍民共用」及「快速平戰轉換」的軍用要求，將委中科院制訂公版無人機規格，落實「軍事規格對齊」。

國防部向立法院提出報告表示，為使各公部門無人機可達「軍民共用」及「快速平戰轉換」的軍用要求，以滿足戰時大量消耗所需， 由行政院公共工程委員會委中 科院制訂公版無人機規格，區分「無人機載台」與 「軍用改裝套件」，依分層、分工負責並制訂標準， 以利相互整合，由經濟部產發署、航太小組、中科 院、工研院及國內各大廠等公民機構確認，獲取產、 官、學、研等各界共識，並完成實機展示，執行軍民共用的無人機與軍用改裝套件評估。

國防部表示，套件須採「開放式」架構，包括通用插槽/接頭、標準控制與通訊協定，開源軟硬體具可自由 增減功能，不綁定製造廠牌、不限定特規，使軟、硬體相容性高，且開放式架構易具市場規模，能大量生產、降低生產成本，以滿足國軍無人機量大、價廉、快速、可消耗的相關軍事任務特性。

國防部表示，藉公部門預算投入，提供國內廠商初次訂單 及啟動營運資金，提升國內無人機及相關套件自製率與認證要求，同步推動產業供應鏈全面非紅化。 平時發展國內無人機自主研發及產發能量，政府相關採購逐步以公版規格為主，建立編管系統及資訊平臺統一管理，戰時快速調整產線及徵用，維持國軍部隊不對稱作戰能量，達成國防與經濟雙贏目標。