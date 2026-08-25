快訊

土石鬆軟積水未退 屏東縣春日鄉、三地門、東港等7村里明停班停課

五熊毀日本國寶遭逮！日媒街訪台人店長 「神回6字」全網笑翻

台股甩尾漲407點！成交熱門股僅「這檔」攻漲停 爆量5.9萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

部會採購無人機須向軍事規格對齊 國防部：平戰轉換用

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
今年漢光演習實兵操演官兵使用無人機。圖／軍聞社
今年漢光演習實兵操演官兵使用無人機。圖／軍聞社

立法院明天將再次協商無人機條例，國防部日前特別向立法院說明表示，為使各公部門所採購的無人機可達「軍民共用」及「快速平戰轉換」的軍用要求，將委中科院制訂公版無人機規格，落實「軍事規格對齊」。

國防部向立法院提出報告表示，為使各公部門無人機可達「軍民共用」及「快速平戰轉換」的軍用要求，以滿足戰時大量消耗所需， 由行政院公共工程委員會委中 科院制訂公版無人機規格，區分「無人機載台」與 「軍用改裝套件」，依分層、分工負責並制訂標準， 以利相互整合，由經濟部產發署、航太小組、中科 院、工研院及國內各大廠等公民機構確認，獲取產、 官、學、研等各界共識，並完成實機展示，執行軍民共用的無人機與軍用改裝套件評估。

國防部表示，套件須採「開放式」架構，包括通用插槽/接頭、標準控制與通訊協定，開源軟硬體具可自由 增減功能，不綁定製造廠牌、不限定特規，使軟、硬體相容性高，且開放式架構易具市場規模，能大量生產、降低生產成本，以滿足國軍無人機量大、價廉、快速、可消耗的相關軍事任務特性。

國防部表示，藉公部門預算投入，提供國內廠商初次訂單 及啟動營運資金，提升國內無人機及相關套件自製率與認證要求，同步推動產業供應鏈全面非紅化。 平時發展國內無人機自主研發及產發能量，政府相關採購逐步以公版規格為主，建立編管系統及資訊平臺統一管理，戰時快速調整產線及徵用，維持國軍部隊不對稱作戰能量，達成國防與經濟雙贏目標。

無人機 國防部 軍事

延伸閱讀

無人機採購…廠商用大陸零件混充 連拿標案領補助

無人機預算明黨團協商 業界呼籲採追加特別預算

航見科技用「中國製造」爽拿政府標案 民眾黨團批國防部查核不實

白：航見科技造假英系力挺 應追回標案金

相關新聞

部會採購無人機須向軍事規格對齊 國防部：平戰轉換用

立法院明天將再次協商無人機條例，國防部日前特別向立法院說明表示，為使各公部門所採購的無人機可達「軍民共用」及「快速平戰轉換」的軍用要求，將委中科院制訂公版無人機規格，落實「軍事規格對齊」。

慶祝九三軍人節…小小兵互動體驗 周六台北101登場

九三軍人節將屆，國防部今年策畫一系列軍人節活動，本周末將在101水舞廣場舉辦「小小兵活動」，設置互動體驗攤位，歡迎大小朋友一起來與官兵共度軍人節。另外職棒中信兄弟象今明2天在大巨蛋主場賽事，也提供國軍官兵可憑證免費兌換內野門票。

漢光演習結束！海軍9月東南部海空域實彈射擊 台東海岸線納警戒

漢光演習結束，海軍9月將在東南部海空域展開年度對海、對空實彈射擊，從漁業署發布的射擊通報來看，9月共安排9天、6波射擊，警戒範圍從屏東九鵬基地外海一路延伸至台東成功、綠島及蘭嶼外海，射擊範圍超過200公里，屆時相關海空域將實施管制，提醒漁民及航經船隻提前留意。

指在野黨堅持無人機改年度預算扼殺產業 業者：將面臨大批倒閉潮

民眾黨立院黨團有意明將再召集無人載具協商，民進黨立委鍾佳濱今找來業者開記者會提3點呼籲，包括無人載具產業需要的是長單與大單，特別預算有其必要等。業者則警示，若沒有跨年度的特別預算與穩定的長期訂單，無人機產業將面臨「大批倒閉潮」，人才也將外流到其他國家。

影／鍾佳濱：無人載具產業需要長單與大單 特別預算有必要

立法院將在本周五表決無人載具專法，立委鍾佳濱上午在立法院舉行「特別預算滿足國防採購，實驗條例支撐產業發展」記者會，表達無人載具產業需要的是長單與大單，特別預算有其必要，強訂國產化比例、場域分布是閉門造車、不切實際及回應產業需求，修現行「無人載具科技創新實驗條例」迅速有效。

專家示警…大陸AI占優勢 「無人系統作戰」衝擊各國

瑞士國防科技顧問公司deepi.ai創辦人鄂班斯基示警，若「機器」作戰在未來戰爭扮演要角，西方各國必須加速因應中國在人工智慧（ＡＩ）、機器人和無人技術領域的潛在和既成優勢，並加速運用產業政策，強化供應鏈提升產能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。