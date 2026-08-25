慶祝九三軍人節…小小兵互動體驗 周六台北101登場

九三軍人節將屆，國防部今年策畫一系列軍人節活動，本周末將在101水舞廣場舉辦「小小兵活動」，設置互動體驗攤位，歡迎大小朋友一起來與官兵共度軍人節。另外職棒中信兄弟象今明2天在大巨蛋主場賽事，也提供國軍官兵可憑證免費兌換內野門票。

政戰局文宣心戰處表示，115年「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」將於9月2日在國防部舉行，表揚國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻獎、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等6大類，今年共選出國軍楷模46位、模範團體33個單位等179個獎項。

國防部今年並持續與中華職棒聯盟的6個球團合作，舉辦7場敬軍賽事，中華職棒中信兄弟在今明兩天（25、26日），在台北大巨蛋主場出戰樂天桃猿的例行賽，特別推出「國軍人員限定」專屬福利，國軍官兵只需出示有效軍人身分證件，即可免費兌換大巨蛋內野門票。兌換時間從下午5時起到晚間7時30分，地點在大巨蛋B2廣場中信兄弟快閃店扭蛋區旁。數量有限，換完為止，也不提供選位。

國防部今年並重返101水舞廣場，在8月29日辦理「小小兵活動」，從上午11時至下午5時，設置互動體驗攤位、軍武模型車展示，以及模型飛機搭乘、乖乖巨型扭蛋機與軍服體驗等活動，促進軍民互動，讓民眾親身感受國軍專業風采與親民形象，歡迎大小朋友一起來與官兵共度軍人節。

國防部也第四度和台北101合作，在9月3日晚間6點30分舉行「敬軍點燈」儀式。並於9月份平、假日期間（採預約制），開放官兵憑軍人身分證，攜帶二位眷屬免費登上89樓景觀台，歡迎國軍官兵多加利用，休假期間共享親子時光。

此外，「九三愛93」公益活動邁入第五年，9月3日當天，將由政戰學院學生、藝工隊赴台北榮總兒童癌症病房，關懷鼓舞罕病孩童，陪伴這些小勇士面對屬於他們的戰場。

國防部也再次和乖乖等國內知名品牌合作，推出「挺Taiwan國防守護包乖乖」、「國防枝仔冰」及「感謝國軍致敬款小泡芙」三款敬軍聯名商品。將全民對國軍的支持融入日常生活，其中旗山冰城今年首度與軍方合作，推出「柴燒桂圓」及「麵茶」等台灣傳統口味的「國防枝仔冰」，以「強戰力・愛台灣」為主軸，如同國軍是一支「在地安心」的力量。此外，義美推出「感謝國軍致敬款」小泡芙限定版，已在國軍福利站獨家出售。

國防部福利總處表示，從8月起國防部與各大知名連鎖企業攜手合作，以異業結盟特約商店為基礎，透過連鎖企業響應敬軍，帶動食、衣、住、行及育樂等各類業者投入，已陸續有199家企業、超過3543家門市加入敬軍行列，提供官兵專屬優惠。

另外，國防部持續和網路節目「木曜四超玩」合作，今年推出「陸軍一日工兵」單元，由藝人親身體驗真實、嚴格的軍隊訓練實況，節目預計將在9月3日在Youtube上架播出。