國防部：公務手機均無中製程式 宣導個人機避免安裝

國防部指出，公務手機嚴禁安裝高德地圖等中國大陸製應用程式，經全面清查，國軍2936部公務手機，均無安裝陸製應用程式，落實宣導個人手機避免安裝抖音、微信等陸製軟體，並不定期檢查官兵個人手機，勸導避免安裝，以防個資外洩。

國防部近期向立法院送交「國軍公務手機禁止安裝危害國家資通安全產品成效」書面報告，指出數發部4月23日表示，高德地圖屬於危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用。

國防部指出，分別於4月24日及5月29日通報宣導公務手機嚴禁安裝高德地圖等中國大陸製應用程式，並於6月4日通令各單位針對國軍公務手機全面清查，經統計全軍公務手機2936部，均無安裝陸製應用程式。

針對精進作為，國防部提到，國軍公務手機嚴禁安裝中國大陸產製應用程式，例如中國高德地圖APP、抖音（TikTok）、微信（WeChat）、新浪微博、騰訊QQ、bilibili（嗶哩嗶哩）、小紅書、百度雲盤等，避免敏感資料外洩。

至於個人手機，國防部說明，落實宣導個人手機避免安裝上述中國大陸製軟體，並嚴禁標定、上傳或談論有關軍中事務、影像及軍事營區、戰術位置等，以防資料外洩或遭有心人士利用。

對於稽核查察層面，國防部提到，各單位主官（管）及資安官持恆及不定期對公務手機及所屬人員個人手機實施檢查，並著重點於手機有無奉核、MDM是否依時上鎖，是否安裝中國大陸製應用程式等，個人手機若安裝中國大陸製應用程式，應主動勸導避免安裝這類軟體，以防個資外洩。

國防部表示，於年度「通電資系統整備督（輔）導」時機，針對司令部、指揮部及各作戰區等層級實施稽核，並檢視所屬一級督導一級等相關紀錄；凡查獲違失單位或個人，依法予以適處，若涉及國防機密資訊外洩或損害國軍軍譽者，依法究辦，並檢討單位主官及資安長督導管理疏責。