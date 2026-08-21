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陸「同濟號」科研船擦邊限制水域南下 海巡連江艦併航壓迫一路驅離

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署紅外線熱顯像儀，監控同濟號畫面。記者廖炳棋／翻攝
海巡署紅外線熱顯像儀，監控同濟號畫面。記者廖炳棋／翻攝

中國「同濟號」科研船昨天深夜現蹤台灣西南海域，一度航行至澎湖花嶼附近、距我限制水域僅約0.3浬。海巡署表示，當時未發現該船施放或拖帶科研儀器，立即調派「連江艦」前往監控，以併航方式壓迫其航向、持續廣播驅離；今天上午「同濟號」已航至小琉球西南西方海域，持續往東南方向航行。

海巡署指出，昨天晚間11時33分掌握「同濟號」位於澎湖花嶼西北方24.9浬，距限制水域外僅0.3浬，當時以西南方向航行，未施放或拖帶任何儀器。

海巡隨即調派「連江艦」預置應處，晚間11時40分，「同濟號」航至花嶼西北方24浬處，「連江艦」持續近迫併航，透過操船方式壓迫其航向，同時廣播要求離開我方水域。

截至今天上午10時15分，「同濟號」已航至小琉球西南西方28浬、距限制水域外約2浬，以航速10節、航向137度持續往東南方航行。

海巡署表示，將持續透過聯合情監偵掌握中國艦船在台灣周邊海域活動，並視情勢提前部署艦艇應處，維護我國海域安全。

驅離 海巡署 監控

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