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美軍M777A2牽引式155榴砲將退役 專家建議國軍抬頭觀察

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
烏克蘭軍人在南部赫松州準備以美國提供的M777榴彈砲向俄軍開火。美聯社
烏克蘭軍人在南部赫松州準備以美國提供的M777榴彈砲向俄軍開火。美聯社

美軍可望退役至少498門M777A2牽引式155榴砲，有專家建議，這些砲退役後可透過「剩餘國防物資」(EDA) 管道釋出供盟國採購；有時甚至有可能透過美國「對外軍事融資」(FMF) 無償援助款支付，為政府節省部分預算。國軍應密切觀察美軍此案進展。

國軍過去曾評估並對美製 M777榴彈砲 表達興趣，但因考量台灣戰場環境、直升機吊掛能量及保修成本，最終優先選擇M109A6自走砲。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，美國陸軍日前選擇韓華K9MH輪型自走155榴彈砲，為替換其現役M777A2牽引式155榴砲的方案。目前雖然僅採購少量6輛，並可再採購12輛的選項進行測試與準則發展等，但若最終核准部署，將可能替換步兵旅戰鬥隊（IBCT）與史崔克旅戰鬥隊（SBCT)的M777A2榴砲。

他表示，美軍包括陸軍，陸戰隊總共採購近千門的M777系列火砲，但現仍服役的數量明顯較少，且都是較新的M777A2型。M777A2裝有與M109A6自走榴彈砲基本相同的數位化射控系統，以大幅縮減射擊準備時間。此外，M777A2有接受最新版本的軟體，並加裝了「增強型可攜式砲兵感應引信設定器」(Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter/EPIAFS) ，以利其使用「神劍」(Excalibur) 和其他精準彈藥。

梅復興表示，美國陸軍每個SBCT直屬榴彈砲兵營由3個砲兵連組成，每個連編制6門砲 ，共18門。美軍目前有9個SBCT，其中7個常備旅，2個國民兵旅。這意味著史崔克機步旅將可能除役達162門M777A2榴砲。

他說，步兵旅的直屬砲兵則僅有一個連的6門155榴彈砲，目前有34個步兵旅戰鬥隊 (IBCT)，其中14個常備旅，20個國民兵旅。這表示步兵旅可能會汰除204門M777A2系列榴砲。

梅復興表示，這意味著，如果美國陸軍最終決定全面換裝史崔克機械化步兵旅與摩托化步兵旅的牽引式155榴彈砲，那將會汰除至少366門的M777A2。業界的估計甚至還可能高達498門。

所以，即便美軍中短期內只先汰換常備旅的牽引式榴砲，也會除役246門M777A2。這相當於國軍現行編制約10個營的155榴砲數量。

梅復興表示，這些砲退役後應該就可透過「剩餘國防物資」(EDA) 管道釋出供盟國採購。眾所周知，EDA採購仍堪用的二手裝備通常都遠較採購全新裝備便宜。而且，由於無需廠商簽約與產製，交貨通常都會快很多。最後，有時甚至還有可能透過美國「對外軍事融資」(FMF) 無償援助款支付，為政府節省部分預算。

他說，當然，M777A2牽引式155榴砲的整體性能與存活力或許不如先進的自走式火砲，但美軍二手裝備既可較迅速取得，甚至還有可能無需排隊等候軍事投資預算。此外，對於長期備受後勤維修不足所苦的國軍而言，牽引式火砲還有一個重要的優勢。那就是，火砲與載具底盤分開的牽引火砲不至於因載具故障或失修而淪為廢鐵，只需更換牽引車 ，便可維持機動。這種務實層面的考量往往未被我們的國防決策者賦予足夠的加權比重。

他建議國軍應密切觀察美軍此案的進展，預先做好評估與建案規劃的準備，以便積極爭取，並確保能優先挑選狀況最佳的砲，相關裝備與零件等。

國軍 美軍 國防

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