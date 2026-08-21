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武器、無人機不缺錢 馬文君質疑：輪到軍人3萬元加給就喊違憲？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國軍長期面臨招募及留才困境，馬文君曾指出志願役提前退伍情況嚴重，呼籲政府改善待遇及人力配套。圖／立委馬文君提供
國軍長期面臨招募及留才困境，馬文君曾指出志願役提前退伍情況嚴重，呼籲政府改善待遇及人力配套。圖／立委馬文君提供

賴清德總統宣布第三類型戰鬥部隊每月加給4000元，立委馬文君表示，她支持提升國軍待遇，但政府既然知道加薪有助留住官兵，為何立法院已三讀通過的志願役每月3萬元加給，至今仍未落實？她質疑，問題不是政府沒錢，而是「選擇給不給」。

馬文君說，第三級戰鬥部隊加薪4000元，早就該做了！問題是，政府既然知道，加薪才能留住官兵，為什麼立法院已經三讀通過的志願役3萬元加給，就是不給？

國軍缺員、招募困難、基層留營不易，早就不是一天兩天的問題。立法院修正「軍人待遇條例」，提高志願役加給，就是要處理國軍最現實的人力缺口。

當初行政院並未提出覆議，賴清德也已公布修正後的軍人待遇條例，如今法案並未被宣告違憲，行政機關卻以「有違憲疑慮」為由不編列相關預算，「法律已經公布施行，為何行政機關可以不執行？」

前幾天審查監察委員被提名人彭紹瑾時，彭也指出，法律既然公布施行，行政機關原則上就應依法辦理，相關預算也應適時編列。

不只軍人待遇，退休警消也面臨類似爭議。立法院提高警消、海巡等第一線人員退休所得替代率，最高可達80%，用意是反映高風險勤務及長年付出的代價，但行政院同樣未編列預算，並聲請釋憲及暫時處分。

馬文君說，政府宣布第三級戰鬥部隊每月增加4000元，代表政府也認為軍人待遇確實需要提高；問題是，既然知道待遇攸關招募及留才，為何立法院已三讀通過的志願役3萬元加給卻遲遲不執行？

他說，國防預算投入軍購、武器及無人機等項目從不手軟，真正涉及基層官兵留才的待遇卻一再延宕，問題恐怕已不單純是財政能力，而是政府如何排定預算優先順序，以及是否落實已經通過的法律。

馬文君強調，第三級戰鬥部隊加給4000元「該給、應該支持」，但志願役3萬元加給，以及軍警消依法應享有的待遇也不能少，政府不能一方面強調國防戰力與人力的重要性，另一方面卻讓攸關留才的待遇政策一再等待。

馬文君 無人機 軍人

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