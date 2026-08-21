美國願售我巨量精準火箭 我撙節採購後技協費遭漲價

陸軍司令部表示，美方於2025年知會國會售我海馬士（HIMARS）精準火箭時，原計劃售我高達1203箱、7218枚精準火箭，達美安合局開放供售上限，總發價書價款接近40.5億美元，但陸軍後來特意降低火箭採購量，總價款卻未隨之下降，原因是美方調漲零附件、備件及技術協助人員費用。

陸軍司令部於2026年4月20日專案報告公開文件，當中寫明海馬士精準火箭的數量為1203箱，金額為1600億元， 當時國防部應已獲發價書。但此次特別預算案中，海馬士精準火箭數量為4320枚，書面資料與上開數量相異 ，金額卻仍與購買1203箱（1597億1403萬4000元）相近。

陸軍司令部近日向立法院報告表示，採購海馬士精準火箭案於民國2026至2032年編列新台幣1597億1403萬4000元，向美採購海馬士系統82套、戰術區域飛彈420枚、精準火箭720箱（4320枚）、附屬裝備、國內設施工程興建、後勤能量建置及相關作業費。

國防部表示，美方於民國2025年12月17日知會國會時，精準火箭數量為1203箱（7218枚），為美安合局開放供售的上限，初估總價為40.5億美元，但未提列各項裝備零附件及備件價格。

陸軍司令部表示，陸軍依作戰實際及庫儲需求確實檢討，精準火箭，採購數量計720箱、4320枚，美方續依陸軍實需完成精準火箭調整，但因案內其他工項價格調漲，因此發價書總價款仍與知會國會時相近。

陸軍司令部表示，上開價格主要差異為各型車輛價格、各項裝備零附件 、備件及技術協助人員費用價格調漲，導致精準火箭箱數調降後，總發價書價款仍維持接近40.5億美元的狀況。

陸軍特別說，此案透過定期台美電話會議、專案管理會議、各項研討會議及駐廠連絡官等相關機制，藉專案辦公室權責明確之專業分工，持續要求美方精算發價書金額後，依美方每季提供的帳單，同步複式核對發價書內容及實際獲裝現況，經審核無誤後始辦理支付作業，並嚴格落實專款專用與財務稽核，後續若有何任預算剩餘，將依規定繳回國庫。

據了解，美售我大量海馬士精準火箭，無異壓縮我國造雷霆2000多管火箭持續量產及升級。陸軍因此撙節採購，但美方卻針對其他同案品項漲價。