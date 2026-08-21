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39座泳池廢棄物埋進陸軍訓練場 軍方怒譴責

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
桃園地檢署檢察官王念珩（右二）會同警方、環保單未及軍方，在陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場出動大型機具開挖，發現遭非法掩埋的營建廢棄物。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署檢察官王念珩（右二）會同警方、環保單未及軍方，在陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場出動大型機具開挖，發現遭非法掩埋的營建廢棄物。圖／桃園地檢署提供

竹市宏平工程公司去年受陸軍委託，將太平靶場土石方運至湖口訓練場，卻假藉便道鋪設工程名義，非法回填約39座泳池、約1.9萬公噸的土木或營建廢棄混合物至陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場。對此陸軍教準部予以譴責，並強調部隊訓練安全不受影響。

桃園市環保局今年2月稽查展勝科技，發現非法堆置、處理的廢棄物被運往陸軍湖口訓練場回填。追查發現，宏平工程負責人陳信宏承攬陸軍土石方運輸工程，卻以鋪設便道為由回填廢棄物。桃園地檢署偵結，依廢棄物清理法等罪起訴陳男等9人及6家公司，聲請沒收13億餘元。

針對土石運輸廠商「假鋪路真回填」軍事用地埋萬噸廢棄物一事，陸軍教準部今表示，全案經檢方偵辦終結，陳姓負責人等9員涉違反「廢棄物清理法」等罪嫌提起公訴。

教準部強調，對於廠商涉法行徑予以嚴正譴責，除全力配合檢警調查外，並尊重司法判決；另外，北測中心訓場相關道路目前使用及運行均不受影響，不會影響部隊訓練安全。

陸軍教準部秉持「依法行政」原則，已成立專案小組針對土方清運管理、廢棄物處置及廠商損害求償等辦理相關管制作為，並主動聯繫新竹縣環保局協處；教準部以謹慎的態度，持續強化入營廠商查核及營區工程巡管機制，以杜絕類案再生。

陸軍 廢棄物 訓練

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