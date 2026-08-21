快訊

韓國瑜2度握手破冰！被問飆罵事件 傅崐萁回2字

MLB／看李灝宇打球細節滿滿 老虎記者激讚：就是該待在大聯盟

有螢幕的蘋果HomePad藏5功能比想像多！被讚「家中每個房間都能放1台」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統宣示2030年度國防支出占GDP5％ 學者示警恐跳票

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
學者示警，賴清德總統去年「2030年度使整體國防支出占GDP比例達到5％」的宣示，幾乎註定跳票。圖/本報系資料照
學者示警，賴清德總統去年「2030年度使整體國防支出占GDP比例達到5％」的宣示，幾乎註定跳票。圖/本報系資料照

行政院會昨日通過「2027年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，學者示警指出，按內容國安預算數額計算，賴清德總統去年「2030年度使整體國防支出占GDP比例達到5％」的宣示，幾乎註定跳票。

「2027年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」中，國防部主管部分共編列6919億元，加計已編列及預計編列的特別預算2182億元、非營業特種基金607億元，以及依照北約組織標準，納列退輔會退除役官兵退休給付及海巡署支出後，國防支出整體規模達1兆1225億元，比2026年度相同基礎下，大幅增加1730億元。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲示警指出，2027年度整體國防支出雖大幅增加，但因為過去一年GDP的成長幅度十分驚人，使2027年整體國防支出雖首度破兆，占2026年8月GDP的比例，卻僅有3.01％；揭仲擔心，若我國GDP繼續以這種高比例成長，每年整體國防支出占GDP的比例又是採「浮動制」，即以預算編製當年8月的GDP為分母，則賴清德總統去年「2030年度使整體國防支出占GDP比例達到5％」的宣示，幾乎註定跳票。

揭仲說明，2027年依北約標準的整體國防支出為1兆1225億元，與2026年的9495億相較，增幅高達18.2％；但GDP的金額卻因AI紅利，從114年8月的28.6兆，劇增為2026年8月的37.3兆，一年之內大增8.7兆，增幅為驚人的30％！導致2027年整體國防支出總額雖大幅成長，但若按照2026年的計算基礎，占GDP比例反而從2926年的3.32％，下降為3.01％。

揭仲說，就算從2026年8月到2029年8月，我國的GDP僅再增加30％，2029年8月計算2030年度整體國防支出時，GDP也來到48.5兆，其5％高達2.42兆，是2027年度整體國防支出的2.16倍。換言之，如果要實現賴總統的宣示，等於政府在未來三年要設法讓總預算和整體國防支出翻倍，幾乎不可能實現，且還是在GDP年增幅度需大幅減少的情況下。

揭仲建議，政府應重新對賴總統「2030年度使整體國防支出占GDP的比例達到5％」的宣示進行釐清，例如將GDP的基準以賴總統做出承諾的當年、即2025年8月的28.6兆為基準；否則未來三年，政府就算卯足全力大幅增加國防支出、甚至不惜對其他政事支出的排擠效果，也還是無法兌現賴總統的宣示，屆時又會讓國際誤解。

國防支出 賴總統 國防部

延伸閱讀

台國防預算首度破兆 美媒：向華府、北京釋出訊號

116年總預算歲出歲入雙破3.9兆 國防占GDP逾3%

國防預算破1.1兆元佔GDP3.93% 還要提追加預算納強弓等10項軍購

明年普發現金1萬元有望加碼？卓榮泰這麼說

相關新聞

賴總統宣示2030年度國防支出占GDP5％ 學者示警恐跳票

行政院會昨日通過「2027年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，學者示警指出，按內容國安預算數額計算，賴清德總統去年「2030年度使整體國防支出占GDP比例達到5％」的宣示，幾乎註定跳票。

39座泳池廢棄物埋進陸軍訓練場 軍方怒譴責

竹市宏平工程公司去年受陸軍委託，將太平靶場土石方運至湖口訓練場，卻假藉便道鋪設工程名義，非法回填約39座泳池、約1.9萬公噸的土木或營建廢棄混合物至陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場。對此陸軍教準部予以譴責，並強調部隊訓練安全不受影響。

蔣經國日記／慶祝烏坵海戰大捷？1鐵證戳破可恥真相

蔣經國1965年接任國防部長，這一年，海軍連吃3場敗仗，損失3艘軍艦，甚至出現臨陣脫逃，讓蔣經國極度難堪，海軍對外誇大戰果，宣傳根本不存在的海戰大捷。蔣經國對於海軍腐敗風氣，深感羞恥，在日記寫下內心深感羞恥的沉痛心情，重話批評國軍將領虛驕與不負責任，是多年積習，不革除這些惡習，國軍是無法打仗的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。