賴總統宣示2030年度國防支出占GDP5％ 學者示警恐跳票

行政院會昨日通過「2027年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，學者示警指出，按內容國安預算數額計算，賴清德總統去年「2030年度使整體國防支出占GDP比例達到5％」的宣示，幾乎註定跳票。

「2027年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」中，國防部主管部分共編列6919億元，加計已編列及預計編列的特別預算2182億元、非營業特種基金607億元，以及依照北約組織標準，納列退輔會退除役官兵退休給付及海巡署支出後，國防支出整體規模達1兆1225億元，比2026年度相同基礎下，大幅增加1730億元。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲示警指出，2027年度整體國防支出雖大幅增加，但因為過去一年GDP的成長幅度十分驚人，使2027年整體國防支出雖首度破兆，占2026年8月GDP的比例，卻僅有3.01％；揭仲擔心，若我國GDP繼續以這種高比例成長，每年整體國防支出占GDP的比例又是採「浮動制」，即以預算編製當年8月的GDP為分母，則賴清德總統去年「2030年度使整體國防支出占GDP比例達到5％」的宣示，幾乎註定跳票。

揭仲說明，2027年依北約標準的整體國防支出為1兆1225億元，與2026年的9495億相較，增幅高達18.2％；但GDP的金額卻因AI紅利，從114年8月的28.6兆，劇增為2026年8月的37.3兆，一年之內大增8.7兆，增幅為驚人的30％！導致2027年整體國防支出總額雖大幅成長，但若按照2026年的計算基礎，占GDP比例反而從2926年的3.32％，下降為3.01％。

揭仲說，就算從2026年8月到2029年8月，我國的GDP僅再增加30％，2029年8月計算2030年度整體國防支出時，GDP也來到48.5兆，其5％高達2.42兆，是2027年度整體國防支出的2.16倍。換言之，如果要實現賴總統的宣示，等於政府在未來三年要設法讓總預算和整體國防支出翻倍，幾乎不可能實現，且還是在GDP年增幅度需大幅減少的情況下。

揭仲建議，政府應重新對賴總統「2030年度使整體國防支出占GDP的比例達到5％」的宣示進行釐清，例如將GDP的基準以賴總統做出承諾的當年、即2025年8月的28.6兆為基準；否則未來三年，政府就算卯足全力大幅增加國防支出、甚至不惜對其他政事支出的排擠效果，也還是無法兌現賴總統的宣示，屆時又會讓國際誤解。